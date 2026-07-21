Cómo sacar turno en ANSES en cualquier oficina del país

El organismo eliminó la restricción por domicilio y ahora permite elegir la delegación que te resulte más conveniente, según la disponibilidad.

Podes consultar la información de tu turno desde "mi ANSES".

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) permite solicitar turnos de manera online para realizar trámites presenciales en cualquiera de sus oficinas del país.

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Con la actualización del sistema, los usuarios ya no están obligados a elegir la delegación más cercana a su domicilio. Ahora, pueden seleccionar la sede que prefieran, siempre que haya disponibilidad de fechas y horarios .

El trámite es gratuito y se realiza desde el sitio web oficial de ANSES. Una vez confirmada la reserva, la plataforma emite un comprobante con toda la información detallada, que luego también puede consultarse o cancelarse desde el mismo servidor.

Antes de iniciar el trámite, es recomendable contar con toda la información necesaria para completar la solicitud sin inconvenientes. El procedimiento es completamente online y solo lleva unos minutos.

Necesitás tener un celular, computadora o tablet con acceso a internet , el número de CUIL del titular que realizará el trámite y los datos personales actualizados en la base de datos de ANSES. También deberás contar con un teléfono celular y una dirección de correo electrónico vigentes, ya que el sistema solicitará verificar ambos datos antes de confirmar el turno.

Luego, solo tenés que seguir estos pasos:

Ingresá al sitio web oficial de ANSES (https://www.anses.gob.ar/) y dirígite a "Trámites y servicios", opción "Turnos" Elegí "Solicitar un turno" y el trámite deseado Escribí el número de CUIL del titular y pulsá "Continuar" Revisá que los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén correctos y optá por "Buscar por provincia" Seguir los pasos que indica el sistema

Una vez finalizado el proceso, el sistema emitirá una constancia con el número de solicitud, la fecha, el horario y la oficina asignada. Es recomendable descargarla o guardarla para presentarla el día del turno.

Cómo elegir la oficina de ANSES que más te convenga

La principal novedad es que ya no existe la obligación de realizar el trámite en la oficina más cercana al domicilio registrado. Aunque la plataforma continúa mostrando como primera sugerencia la delegación correspondiente a la dirección declarada, esa recomendación dejó de ser obligatoria.

Ahora cada usuario puede elegir libremente cualquier sede de atención de ANSES del país que tenga turnos disponibles.

Esta posibilidad resulta especialmente útil, por ejemplo, para quienes trabajan en otra ciudad y prefieren hacer el trámite cerca de su empleo, estudian lejos del domicilio declarado o se encuentran de viaje por un período prolongado o necesitan conseguir un turno con mayor rapidez.

El sistema permite buscar oficinas por provincia y luego consultar cuáles cuentan con disponibilidad para el trámite seleccionado.

Según explicó ANSES, esta modificación "favorece la descentralización de la atención, optimiza la capacidad operativa de las oficinas y contribuye a reducir traslados innecesarios, tiempos de espera y barreras geográficas".

Cómo consultar o cancelar un turno desde mi ANSES

Si después de solicitar un turno necesitás verificar la fecha asignada o no podés asistir, ANSES permite consultar y cancelar la reserva de manera online desde mi ANSES, sin necesidad de concurrir a una oficina.

Si solo necesitás revisar los datos, podés hacerlo de dos maneras:

Ingresando al sistema de "Consulta de turnos" con el número de solicitud, donde podrás ver la fecha, el horario y la oficina asignada.

con el número de solicitud, donde podrás ver la fecha, el horario y la oficina asignada. Accediendo a mi ANSES con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social

Si finalmente no vas a asistir, es importante cancelarlo para liberar ese horario y permitir que otra persona pueda utilizarlo. Los pasos son los siguientes:

Ingresá a mi ANSES Escribí tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social Dirigite al menú "Información personal" y seleccioná "Mis turnos" Buscá el turno vigente Hacé clic en la opción Cancelar y confirmá la operación

Una vez cancelado, el turno dejará de figurar en el sistema y podrás solicitar uno nuevo cuando lo necesites.