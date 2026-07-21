Predio de La Perla: el juez Miguel Vaca Narvaja reveló que se hicieron nuevos descubrimientos de desaparecidos

Tras las identificaciones en marzo y mayo realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba aseguró que "va a haber varias identificaciones nuevas".

El titular del Juzgado Federal N°3, Miguel Vaca Narvaja , reveló este martes que se hicieron nuevos descubrimientos de restos óseos en La Perla , Córdoba, el centro clandestino de detención tortura y exterminio (CCDTyE) que funcionó entre 1976 y 1978 durante la última dictadura militar.

El juez aseguró que " por los lugares donde se está trabajando, por la distancia con los restos encontrados anteriormente, se puede aventurar una hipótesis de que va a haber varias identificaciones nuevas".

Además, expresó que la cantidad de señalamientos superó a los del año anterior. " Hay muchos hallazgos. Hemos tomado contacto con los familiares para que sepan donde se hallaron los restos" , sostuvo.

Las tareas de búsqueda iniciaron en marzo y según lo previsto recién terminaría en octubre. El proceso se llevó a cabo mediante una labor colaborativa entre la provincia, el municipio, la UNC y la Justicia federal.

Tras las identificaciones en marzo y mayo realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba aseguró que "va a haber varias identificaciones nuevas".

Los investigadores llevaron el material biológico al laboratorio genético en Córdoba , donde las autoridades esperan obtener una nueva tanda de resultados entre agosto y septiembre . El juez descartó que las piezas correspondan a las mismas personas ya individualizadas.

Predio de La Perla: identificaron a cuatro de los once restos de desaparecidos en la dictadura

En mayo el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), confirmó la identidad de cuatro de los 11 restos hallados en el predio del excentro clandestino La Perla, ubicado en la provincia de Córdoba. Los identificados conformaban dos matrimonios y todos tenían menos de 32 años de edad cuando fueron secuestrados.

Una de las parejas estaba compuesta por Ester Silvia del Rosario Felipe, nacida en 1950 en la localidad cordobesa de Las Varillas. Egresada de psicóloga en la UNC, trabajó en el Hospital de Villa Nueva e integraba el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).

Mantenía un vínculo con Luis Carlos Mónaco, otro de los identificados. Oriundo de la ciudad de Córdoba, donde nació en 1947, trabajó como periodista, fotógrafo y camarógrafo en Radio Universidad y Canal 10 de Córdoba, y fue delegado del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (CISPREN). También militaba en el PRT-ERP. Junto a Ester, tenían una hija. Fueron secuestrados el 11 de enero de 1978.

Los otros identificados fue el matrimonio compuesto por José Luis Goyochea y Nélida Moreno. Goyochea era riojano y cursó estudios de Ciencias Económicas en la UNC, además de trabajar como empleado administrativo en el Colegio de Médicos. Moreno era cordobesa y era psicopedagoga por el Instituto Cabred, aunque trabajaba como administrativa en la Policía de Córdoba. Tenían tres hijos y permanecían desaparecidos desde el 15 de agosto de 1977.

Todas las familias de las personas identificadas fueron notificadas por el Juzgado Federal N°3, a cargo de Miguel Vaca Narvaja. "Las identificaciones fueron posibles a partir del análisis antropológico de todos los elementos óseos recuperados en 2025 y de la selección de un conjunto de muestras que fueron enviadas al Laboratorio de Genética Forense para ser comparadas con los perfiles genéticos aportados por los familiares de personas desaparecidas", precisó el EAAF.