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21 de julio 2026 - 09:41

Alerta meteorológica por vientos, tormentas y nieve: qué provincias estarán afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA

El AMBA encara una jornada de máxima de 14 grados. El SMN indicó la presencia de estos fenómenos para el norte y la cordillera.

El AMBA encara una jornada de máxima de 14 grados.

El AMBA encara una jornada de máxima de 14 grados.

RTVE

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un martes de nubes, frío y lloviznas este martes con mínima de 10 grados. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas, nevadas y viento para 10 provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El SMN indicó para este martes marcas entre los 10 y 14 grados, con vientos del noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora (Km/h) y lloviznas para esta mañana y la noche (hasta un 40%). Hacia el miércoles, se espera agua por la madrugada y una mínima de 9 grados.

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Hacia el jueves y viernes, las marcas se ubicarán en mínima de 8 y 10 respectivamente mientras la máxima será de 15 con nubosidad parcial.

Alerta por vientos, tormentas y nieve: las provincias afectadas

En cuanto a las alertas vigentes, el SMN estableció alerta amarilla por tormentas que abarca las provincias de Formosa y Chaco, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, mientras que la naranja rige para Corrientes y Misiones, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h y se espera una acumulación de entre 70 y 90 mm.

A su vez, se esperan nevadas en la cordillera a la altura de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén, con una acumulación estimada de hasta 50 centímetros (alerta amarilla) y 150 (alerta naranja).

Por último, se esperan vientos fuertes en las primeras cuatro provincias con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. El área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h en los niveles más altos.

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