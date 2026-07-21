Alerta meteorológica por vientos, tormentas y nieve: qué provincias estarán afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA + Agregar ámbito en









El AMBA encara una jornada de máxima de 14 grados. El SMN indicó la presencia de estos fenómenos para el norte y la cordillera.

El AMBA encara una jornada de máxima de 14 grados. RTVE

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un martes de nubes, frío y lloviznas este martes con mínima de 10 grados. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas, nevadas y viento para 10 provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó para este martes marcas entre los 10 y 14 grados, con vientos del noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora (Km/h) y lloviznas para esta mañana y la noche (hasta un 40%). Hacia el miércoles, se espera agua por la madrugada y una mínima de 9 grados.

Hacia el jueves y viernes, las marcas se ubicarán en mínima de 8 y 10 respectivamente mientras la máxima será de 15 con nubosidad parcial.

21 JUL I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

70-90 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

50-80 mm

Ráfagas

Granizo



Nevada

50-150 cm

5-50 cm



Viento

80-100 km/h con ráfagas ≥ 120 km/h

60-80 km/h con ráfagas ≥ 100 km/h

pic.twitter.com/Kdf2H6B2Do — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 21, 2026 Alerta por vientos, tormentas y nieve: las provincias afectadas En cuanto a las alertas vigentes, el SMN estableció alerta amarilla por tormentas que abarca las provincias de Formosa y Chaco, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, mientras que la naranja rige para Corrientes y Misiones, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h y se espera una acumulación de entre 70 y 90 mm.

A su vez, se esperan nevadas en la cordillera a la altura de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén, con una acumulación estimada de hasta 50 centímetros (alerta amarilla) y 150 (alerta naranja).





Por último, se esperan vientos fuertes en las primeras cuatro provincias con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. El área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h en los niveles más altos.