Murió María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10

La dolorosa noticia fue comunicada este miércoles por la cuenta oficial de Instagram de la emisora. Sus compañeros y amigos la despidieron.

El mundo del periodismo y la radio argentina despide hoy con profundo dolor a María Eugenia Karall , la icónica locutora que durante años fue la calidez y el profesionalismo personificado en las ondas de Radio 10 . A sus 52 años, Karall murió este miércoles tras una lucha contra una enfermedad que, en silencio, había mermado su energía en los últimos meses.

La noticia fue confirmada por la emisora durante la mañana de este miércoles y rápidamente generó una ola de mensajes de afecto y despedida en redes sociales. Su partida deja un vacío enorme en el ambiente radial. Quienes compartieron trabajo con ella destacan no solo su profesionalismo, sino también su calidez, su humor y esa mezcla de rigor y ternura que hacía que el aire sonara un poco más humano cuando estaba al micrófono.

En los estudios, los pasillos y los controles de sonido de la radio, su presencia era una constante. Formó parte de distintos programas informativos y de entretenimiento , siempre con un estilo sereno y cercano que la convirtió en una figura respetada tanto por periodistas de larga trayectoria como por las nuevas generaciones que crecieron escuchándola.

La emisora confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción. “ Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia ”, publicó la cuenta oficial.

En pocas horas, la publicación reunió cientos de comentarios y muestras de cariño de oyentes que la habían seguido durante años. “Tu voz me acompañaba en cada desayuno rumbo al trabajo”, escribió una seguidora, mientras que otros recordaron su tono amable y su particular forma de leer las noticias “como si hablara con uno, no con una multitud”.

La despedida de sus colegas

El homenaje se extendió a lo largo del día en la programación de Radio 10. En plena emisión de Argenzuela, el periodista Mauro Federico interrumpió su rutina para dedicarle unas palabras. “Hace mucho que venía peleando, como una leona. Los que tuvimos el privilegio de trabajar con ella sabemos que era una excelente profesional y una persona hermosa”, expresó al aire, visiblemente conmovido.

También se sumaron mensajes de periodistas y figuras del medio como Débora D’Amato, Teté Coustarot, Mariana Brey y Jorge Rial, quienes coincidieron en destacar su calidad humana. “Gran compañera y mejor persona. Te vamos a extrañar”, escribió Rial en X (ex Twitter).

Muchos de sus colegas remarcaron algo que iba más allá de su voz: su generosidad en el trabajo. Era de las que, si un conductor se quedaba sin aire o si algo fallaba en el control, saltaba sin dudar a cubrir el bache con naturalidad y humor, sin buscar protagonismo.

La carrera de María Eugenia Karall, histórica locutora

Karall se formó como locutora nacional en el ISER y, con el tiempo, se convirtió en una figura estable del equipo de Radio 10. Su voz se escuchó en distintos formatos: desde noticieros matutinos hasta programas de actualidad y magazines de fin de semana. También participó en proyectos de radio digital y colaboró con colegas en producciones independientes.

A lo largo de su carrera, se ganó el respeto por su tono profesional, su dicción impecable y su compromiso con el oficio, cualidades cada vez más valoradas en una industria que cambia rápido pero sigue necesitando voces que transmitan cercanía y credibilidad.

Aunque en los últimos meses había reducido su actividad por cuestiones de salud, seguía vinculada a la emisora y mantenía contacto con sus compañeros. Muchos sabían que estaba atravesando un momento difícil, pero pocos imaginaban un desenlace tan repentino.

Su partida deja una marca imborrable en la radio argentina. No solo por lo que hizo frente al micrófono, sino por la manera en que acompañó a generaciones de oyentes y colegas con respeto, humor y una calidez que se sentía incluso a través del dial.