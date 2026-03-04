Persecución y choque: detienen a dos motochorros tras robos en Colegiales + Seguir en









La Policía local capturó a dos sospechosos de nacionalidad colombiana que escapaban en contramano tras cometer asaltos. Secuestraron una moto Rouser 200, celulares y dinero en efectivo.

El patrullero de la Policía que impactó a los dos motochorros en Colegiales

Una intensa persecución por calles de la Ciudad terminó con la detención de dos presuntos motochorros que habían protagonizado robos en el barrio porteño de Colegiales. El operativo fue encabezado por la Policía de la Ciudad, luego de que se emitiera una alerta por dos delincuentes que se movilizaban en una moto blanca y negra.

Según informaron fuentes oficiales, los sospechosos —ambos de nacionalidad colombiana y sin documentación— habían cometido al menos dos ilícitos en la zona de Elcano y Delgado. Al advertir la presencia policial, escaparon a gran velocidad e incluso circularon en contramano, descartando un teléfono celular durante la fuga.

choque-dos Según informaron fuentes oficiales, los sospechosos —ambos de nacionalidad colombiana y sin documentación— habían cometido al menos dos ilícitos en la zona de Elcano y Delgado. El conductor del rodado secuestrado perdió el control tras la intensa persecución La persecución se extendió hasta el cruce de Acoyte y Luis Viale, en Villa Crespo, donde el conductor perdió el control del rodado e impactó contra un patrullero. Tras caer al asfalto, ambos fueron reducidos y detenidos.

En el procedimiento se incautó una Rouser 200, dos celulares robados y $20 mil en efectivo. Un efectivo policial resultó herido y fue trasladado por el SAME al Hospital Durán con politraumatismos.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del Dr. Del Viso.