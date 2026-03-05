Persecución a toda velocidad: dos policías acorralaron a motochorros que escapaban en contramano + Seguir en









El hecho ocurrió en Malvinas Argentinas y quedó registrado por la cámara corporal de uno de los agentes de la Policía Bonaerense. Los sospechosos habían robado una moto minutos antes y fueron interceptados tras una intensa persecución.

La persecución se trasladó por varias cuadras

Una impactante persecución policial terminó con dos delincuentes detenidos luego de un robo de motocicleta en Malvinas Argentinas, en el conurbano bonaerense. El operativo fue protagonizado por efectivos de la división motorizada de la Policía Bonaerense y quedó grabado por la cámara corporal que llevaba uno de los agentes.

El episodio ocurrió el 26 de febrero, cuando la víctima del asalto denunció que dos ladrones le habían sustraído su moto y habían escapado rápidamente del lugar. Tras recibir el alerta, los policías que patrullaban la zona comenzaron un operativo de búsqueda para intentar localizar a los sospechosos.

Minutos después, los efectivos detectaron a los delincuentes circulando a gran velocidad por una de las calles del distrito. De acuerdo con fuentes policiales, los motochorros intentaban huir en contramano, maniobra que incrementó el riesgo para los demás conductores.

Efectivos policiales persiguieron por varias cuadras a los delincuentes La persecución se extendió por varias cuadras y quedó registrada en las imágenes captadas por el dispositivo que llevaba uno de los uniformados en el casco. En el video se observa cómo dos motos policiales se acercan progresivamente a los sospechosos mientras les ordenan detenerse.

En medio de la maniobra, uno de los agentes logró colocarse a la par del vehículo robado y dio la voz de alto. Según los investigadores, durante el seguimiento ambos rodados habrían alcanzado velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora.

patrullero1.jpg En medio de la maniobra, uno de los agentes logró colocarse a la par del vehículo robado y dio la voz de alto. Según los investigadores, durante el seguimiento ambos rodados habrían alcanzado velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora. La urbe digital Finalmente, al verse rodeados por los efectivos, los delincuentes redujeron la marcha y se entregaron sin oponer resistencia. Los policías descendieron de sus motos, los redujeron y les colocaron las esposas en el lugar. La motocicleta robada fue recuperada y quedó bajo custodia judicial, mientras que los dos detenidos fueron trasladados a una dependencia policial para su identificación y para avanzar con la causa correspondiente.

