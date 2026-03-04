Encontraron muerto a un hombre en su oficina de Caballito: estaba atado y con un trapo en la boca

La víctima fue identificada como David Walter Aguirre y fue hallada dentro de un despacho ubicado sobre Hidalgo al 300.

El hombre fue encontrado maniatado y con un trapo en la boca dentro de su oficina en Caballito.

Un hombre de 55 años fue hallado muerto este miércoles dentro de su oficina en el barrio porteño de Caballito. La víctima, identificada como David Walter Aguirre , fue encontrada maniatada y con un trapo en la boca , por lo que los investigadores intentan determinar las circunstancias del hecho.

El hallazgo ocurrió en un despacho ubicado en el primer piso de un edificio de la calle Hidalgo al 300 . Según se detalló, un empleado que trabajaba con Aguirre llegó al lugar con sus llaves e ingresó a la oficina, donde lo encontró tendido en el suelo con precintos en las manos .

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, no se registraron signos de violencia en las puertas de acceso , lo que indicaría que la víctima habría permitido el ingreso de la persona o personas que estuvieron en el lugar.

Tras el aviso a la policía, intervino personal de la División Homicidios , mientras que la causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°59 , dirigida por el fiscal Hernández .

Por el momento no se confirmaron las causas de la muerte , aunque entre las hipótesis que manejan los investigadores aparece la posibilidad de un robo bajo la modalidad conocida como “viudo negro” , en la que una víctima es sedada o atacada tras concretar un encuentro con otra persona.

Quién era la víctima

Aguirre se desempeñaba como CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso, cargo que ocupaba desde noviembre de 2024.

En paralelo desarrollaba una extensa carrera académica. Desde 2018 era director de la carrera de Administración en la Universidad de Flores (UFLO) y también se desempeñaba como docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dictaba la materia Planeamiento a Largo Plazo.

Además participaba del programa UBA XXII de Educación Universitaria en las Cárceles, donde enseñaba la misma asignatura a internos de la Unidad Penal N°2 de la cárcel de Devoto.

A lo largo de su trayectoria también había trabajado como profesor en distintas instituciones educativas y había participado como consultor en proyectos del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el programa Conectar Igualdad. Mientras avanza la investigación, peritos policiales trabajan en la escena para determinar qué ocurrió dentro de la oficina y establecer si hubo otras personas involucradas en el hecho.