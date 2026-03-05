Conurbano bonaerense: desarticularon una banda que comercializaba autos robados y falsificaba documentos + Seguir en









La investigación comenzó en 2024 a partir de maniobras de falsificación de documentación vehicular. Tras meses de tareas de inteligencia y varios allanamientos, la Policía Federal detuvo a nuevos integrantes de la organización y secuestró vehículos robados, dispositivos electrónicos y documentación adulterada.

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal realizaron el operativo en Tortuguitas, donde detuvieron a dos sospechosos y secuestraron un auto robado, una motocicleta y documentación vinculada a la maniobra delictiva.

Tras medidas implementadas, el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron este jueves a una organización delictiva que comercializaba vehículos robados en la zona noroeste del conurbano bonaerense.

La causa se inició en agosto de 2024, cuando personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Isidro realizó en principio tareas investigativas para detectar a una red que se encargaba de la falsificación de documentos.

De ese modo, en febrero de 2025, los uniformados arrestaron a un hombre sindicado como partícipe de esa banda. Inclusive, durante el transcurso de aquel año se ejecutaron diferentes allanamientos que derivaron en el arresto de otros sospechosos.

Finalmente la causa pasó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Campana. Con el consentimiento de las autoridades judiciales, los funcionarios federales prolongaron las pesquisas para desmantelar el total de la organización. En ese sentido, las nuevas tareas identificaron un domicilio en la localidad de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, el cual poseería relación con dos implicados.

Lo que se recuperó tras el operativo "Rápidos y Robados" Reunidas estas pruebas, el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y la Secretaría Penal N°2 de Juan Cruz Schilizzi, autorizó el allanamiento. Durante el procedimiento, se detuvo a dos personas (un hombre y una mujer) apuntadas como miembros directos de la banda. A su vez, se incautó un automóvil con patente provisoria y con pedido de secuestro por robo, una motocicleta de mediana cilindrada, tres dispositivos telefónicos, una CPU, dinero en efectivo, cédulas de identificación automotor y documentación.

