Ciudad atribuye a Nación falta de "voluntad política" para la aprobación del protocolo educativo porteño

En declaraciones a Radio Rivadavia, la funcionaria porteña indicó: "Ellos (la Nación) interpretaron el protocolo como si fuera una vuelta a clases, que no es lo que estamos proponiendo", ya que solo se trata del 1% de los alumnos de primaria y el 2% de secundaria.

"Acá no hay nada personal, no hay otras cuestiones, por eso digo que no hay nada insalvable desde lo técnico, pero hay que tener voluntad política", subrayó Acuña.

"Si el problema es el transporte público, tenemos un esquema que no lo engrosa", resaltó la ministra de Horacio Rodríguez Larreta, luego de que esta semana Trotta le rechazara el protocolo presentado para que volvieran a la escuela unos 6.500 alumnos que perdieron el vínculo con los maestros durante la pandemia.

Por su parte, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós dijo en conferencia de prensa que desde la Ciudad están dispuestos a hacer las reformas necesarias para alcanzar un acuerdo con el Gobierno nacional respecto a los espacios digitales. “Tenemos la voluntad política de acercarles el Estado a aquellos niños que hemos perdido el seguimiento y el encuentro escolar”.

En ese sentido, concluyó: “El Ministerio de Educación y de Salud de la Nación tendrán sus miradas. Nosotros vamos a seguir trabajando día a día para encontrar el mejor protocolo”.