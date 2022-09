De La Plata a la NASA: tiene 18 años y trabajó en una misión a Marte

La joven aterrizó a La Plata después de dos semanas en Houston y brindó detalles del viaje: "Se contactó conmigo Mariana Morales, secretaria académica del colegio y me ofreció realizar este proyecto. Sabían que me había anotado en Ingeniería Aeroespacial y que me iba a comprometer completamente".

avril denegri.jpg

El proyecto de la NASA espacial realizado por estudiantes

El programa es impulsado por la Foundation for International Space Education (FISE), una institución vinculada a la NASA que tiene como objetivo proporcionar instrucción académica en el espacio a estudiantes preuniversitarios, al mismo tiempo que ofrece una introducción y orientación a la industria aeroespacial.

El viaje realizado por FISE consiste en llevar a los alumnos a Houston durante dos semanas, donde forman parte de iniciativas junto con ingenieros, astronautas y ejecutivos de la industria espacial. El proyecto espacial es dirigido por los estudiantes.

"Cada grupo se ocupaba de una parte de la misión. Yo estaba en el que se encargaba del diseño del hábitat donde iban a vivir los astronautas en Marte y de la selección de los astronautas. En mi equipo éramos ocho estudiantes más nuestro mentor que nos ordenaba y guiaba", reveló Denegri.

La estudiante de La Plata fue la única representante de Argentina, junto con otra alumna de un colegio secundario. Allí colaboraron con pares británicos, alemanes, franceses, italianos y sudafricanos.

ingeniería aeroespacial.jpg

La innovadora carrera de Ingeniería Aeroespacial

La ingeniería aeronáutica o aeroespacial es una rama de la ingeniería que se basa en el estudio del diseño de aeronaves espaciales y su equipamiento.

El ingeniero graduado en el ámbito aeroespacial tiene la capacidad de integrar los conocimientos de la física y las matemáticas con las ciencias de ingeniería en las áreas aeronáutica y espacial.

De esta manera podrá dar solución a los problemas que le plantea el ejercicio profesional para el diseño, desarrollo, construcción, prueba y operación de vehículos que operan en la atmósfera terrestre o en el espacio exterior.

El sueldo promedio de un ingeniero aeroespacial, según el portal Glassdoor, es de $233.500 por mes. A su vez, el sueldo más alta que puede alcanzar un graduado en la carrera espacial en Argentina es de $322.761 por mes.

Denegri, por su parte, destacó que la carrera de Ingeniería Aeroespacial "tiene mucha matemática y no tiene límites: siempre se puede innovar. Hay un montón de sectores en los cuales se puede trabajar y hoy en día me encantan los sistemas de soporte vital y me encantaría dedicarme a eso".