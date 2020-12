Subastan la primera postal navideña de la historia creada en 1843

Cuando llegó al comercio la postal causó escozor en la Inglaterra victoriana, porque representaba a también a una muchacha en el acto de beber un sorbo de vino del vaso de un adulto.

Grandes protestas fueron desencadenadas por la Temperance Society, que lanzó una campaña en contra. El resultado fue que durante tres años no se produjo en el reino ninguna otra postal de saludos navideños.

Primera tarjeta de Navidad II.jpg Gentileza: La Vanguardia

La tarjeta estuvo expuesta en el museo Charles Dickens de Londres, inaugurado e noviembre del año pasado , y formó parte de la muestra Beautiful Books: Dickens and the Business of Christmas.

Esta primera tarjeta navideña se imprimió en 1843, el mismo año que Dickens publicó "A Christmas Carol". Las postales fueron vendidas por un chelín cada una.

La curadora del Dickens Museum, Louisa Price, ha asegurado a la prensa que 1843 “fue un año realmente importante para el desarrollo de la Navidad moderna".

Historia de la tarjeta de Navidad

El creador de la tarjeta fue Henry Cole, un funcionario inglés con muchos amigos en la élite victoriana.

En vísperas de la Navidad de 1843, Cole le pidió a su amigo J.C Horsley que dibujara una escena familiar típica de estas fiestas y que pusiera un mensaje genérico. El pintor aceptó y escribió al dibujo le agregó: “Feliz Navidad y feliz Año Nuevo”.

Horsley incluyó como detalle una línea en blanco con un “De:” y otra con un “Para:”, dando nacimiento a la tradicional tarjeta de Navidad.

Ante lo práctico que resultó invento, Cole y Horsley decidieron hacer negocio. Hicieron mil copias que vendieron a un chelín cada una y la novedad resultó un éxito.

De esas impresiones sólo han sobrevivido una veintena. Una de ellas ha sido prestada al museo londinense para esta exposición y se exhibirá junto a la tarjeta original de Cole.