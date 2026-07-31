Cartilla de PAMI 2026: cómo consultar tu centro asignado y cambiar la guardia

Los afiliados pueden verificar su prestador de guardia e internación desde la web o la app y solicitar un cambio si lo necesitan.

Los afiliados de PAMI pueden consultar su prestador de guardia e internación y gestionar cambios desde los canales oficiales del organismo.

PAMI recordó que todos sus afiliados tienen asignado un prestador para los servicios de guardia e internación , información que puede consultarse de forma rápida a través de los canales digitales del organismo, sin necesidad de asistir a una agencia.

Además de conocer cuál es el hospital, clínica o centro de salud asignado, los afiliados también pueden gestionar un cambio de prestador cuando lo consideren necesario . El trámite puede realizarse de manera virtual o presencial , siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Antes de iniciar la gestión, es recomendable revisar la cartilla médica y verificar que el establecimiento asignado sea el correcto, para evitar inconvenientes en caso de una urgencia.

PAMI permite consultar el prestador asignado para guardia e internación, a través de su sitio web oficial y de la aplicación para dispositivos móviles. Desde allí, los afiliados pueden conocer cuál es el centro de salud al que deben concurrir ante una emergencia, una internación o una cirugía .

El organismo recomienda revisar periódicamente esta información , ya que contar con los datos actualizados permite agilizar la atención médica y evitar demoras al momento de necesitar asistencia.

Pasos para consultar la cartilla médica online o desde la app

Para acceder a la cartilla médica, el afiliado debe ingresar a la plataforma oficial de PAMI o descargar la aplicación del organismo. Una vez identificado, podrá visualizar el prestador asignado y consultar otros servicios disponibles dentro de su cobertura.

La consulta digital también permite confirmar si el hospital o clínica asignados continúan siendo los correspondientes antes de asistir a una guardia o programar una atención médica.

¿Cuándo y por qué podés solicitar el cambio de prestador?

Quienes necesiten modificar el hospital, clínica o centro de salud asignado pueden iniciar el trámite desde la plataforma digital de PAMI o de manera presencial en la agencia correspondiente, solicitando previamente un turno.

El organismo aclaró que el cambio no puede realizarse mientras el afiliado permanezca internado. Además, el plazo para que la modificación entre en vigencia depende de la fecha en que se presente la solicitud: si se realiza entre el 1 y el 20 del mes, el nuevo prestador se asignará desde el primer día del mes siguiente. En cambio, si el trámite se efectúa entre el 21 y el 30, el cambio comenzará a regir a partir del mes subsiguiente.

Para recibir atención en el prestador asignado, los afiliados deberán presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de PAMI. Contar con esta documentación facilita el ingreso al sistema y evita demoras en la atención.

Consultar la cartilla médica y mantener actualizados los datos del prestador asignado es una forma de anticiparse a posibles emergencias. Por eso, PAMI recomienda utilizar sus canales oficiales para verificar la información y realizar cualquier modificación con la suficiente anticipación.