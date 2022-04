Caso Dalmasso: el asesor Magnasco apuntó a Macarrón como el "verdadero homicida"

Nora Dalmasso. Nora Dalmasso.

El abogado explicó que "no conocía a Nora" antes del crimen y que desde que fue involucrado en el caso vivió "un calvario". "Quiero que termine la causa porque me hizo mucho daño injustamente. No debería estar sentado aquí", aseguró el exfuncionario Magnasco ante el jurado popular y el tribunal técnico del proceso de enjuiciamiento, ante el cual añadió que llegó a esta instancia "por rumores".

El testigo recordó que, dos días antes del femicidio, se enteró por un llamado telefónico de un amigo que se estaba instalado el rumor del supuesto romance con Dalmasso: "Esta persona me dijo '¿estás saliendo con Nora Dalmasso?' y yo le dije que no dijera eso porque tenía esposa e hijos y no quería tener líos".

"Lo mío fue un calvario. No tendría que estar acá, tendría que estar disfrutando otras cosas. Todo esto ocurrió hace 16 años", relató Magnasco, tras lo cual afirmó que "quienes direccionaron la causa para mí fue el vocero Daniel Lacase con el imputado Marcelo Macarrón". Y agregó: "Me tiraron un muerto en la puerta de casa. Sufrí y prevalecí por más de 15 años por algo que no hice".

El testimonio del abogado ocurrió un día después de la declaración de su hermano, Justo Magnasco, y de su excuñada María del Carmen Garro, quienes también apuntaron contra Macarrón y su abogado Lacase como los autores de instalar esa versión del romance.

Antes del inicio de la jornada, el viudo Macarrón pidió declarar para desmentir los testimonios y acusó a ambos de "mentirosos": "Quiero ejercer mi defensa ante la gente que miente". Y añadió: "Marita Garro es una mentirosa. Nunca estuvo en mi casa, nunca subió a la planta alta, nunca le dije que si el que había matado a Nora era su cuñado nuestra amistad debía de continuar".

En la jornada también declaró el médico psiquiatra Jorge Manuel Rocha (68), quien expuso sobre su paciente Alicia Cid, examante de Macarrón por más de 20 años, según su testimonio de la requisitoria fiscal de elevación a juicio.

Si bien el profesional manifestó que no la atiende desde hace cuatro años, tiene conocimiento que "no está en condiciones de declarar (en el juicio). Fue citada a declarar en el año 2018, entró en una crisis de nervios, pánico y tiene antecedentes de trastornos mentales en la familia", explicó.

Antes del inicio del juicio, el exsecretario de Seguridad provincial, Alberto Bertea, dijo en la puerta de los tribunales que Macarrón "algún grado de responsabilidad tiene" en el crimen de su esposa, y también vinculó en el hecho al abogado Lacase. En tanto, el juicio pasó a cuarto intermedio para continuar con la ronda de testimoniales.

Macarrón, médico traumatólogo, está acusado como presunto instigador del delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", que contempla la pena de prisión perpetua.

La sospecha de los investigadores es que Macarrón contrató a otras personas aún no identificadas en la causa para matar a su esposa "por desavenencias matrimoniales". Al momento del crimen, el acusado se encontraba en la ciudad de Punta del Este participando de un torneo de golf.

Se cree que entre las 20 del 24 de noviembre de 2006 y las 3:15 del 25, al menos una persona ingresó en la casa de Nora, en el barrio Villa Golf de la ciudad de Río Cuarto, y "aprovechándose de la indefensión de la víctima, aguardó que ésta realice su rutina previa al descanso y la abordó una vez que ésta se encontraba dormida en la habitación de su hija, ubicada en la planta alta de la vivienda".