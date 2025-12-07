Nueva era de la información: las redes sociales superan a la televisión como principal fuente de noticias + Seguir en









Ocho de cada diez argentinos eligen redes sociales, portales y plataformas de streaming para informarse, mientras la TV pierde relevancia frente a lo digital.

Ocho de cada diez argentinos eligen medios digitales como principal fuente de información, desplazando a la televisión.

El consumo de noticias en Argentina atraviesa un cambio histórico: ocho de cada diez personas eligen medios digitales como principal fuente de información, dejando atrás la televisión, los diarios y la radio. Este desplazamiento refleja la centralidad que hoy tienen las redes sociales en la formación de la opinión pública y en la vida cotidiana.

El informe “Medios de Comunicación y Noticias en Argentina”, elaborado por Zuban & Córdoba junto a GoodPublics, muestra que el 64,8% de los argentinos se informa principalmente a través de plataformas digitales, mientras solo el 34,3% utiliza medios tradicionales. Instagram, Facebook y YouTube concentran la mayor parte de la atención política, especialmente entre jóvenes de 16 a 30 años, donde el 93% prefiere informarse por redes.

celulares El 64,8% de la población se informa por redes sociales, mientras solo el 34,3% sigue medios tradicionales. La Argentina, un país hiperconectado Argentina ocupa el quinto lugar en el mundo por tiempo dedicado a redes sociales, con un promedio de 11 horas y 15 minutos por semana. Actualmente, 35,4 millones de argentinos usan redes al menos una vez al mes, equivalentes al 77,8% de la población. Para 2029, se proyecta que esta cifra alcance el 82%, consolidando la digitalización como norma.

El estudio destaca además la creciente polarización: votantes libertarios concentran su consumo político en Instagram y Facebook, mientras quienes se identifican con el peronismo se inclinan por YouTube. Los medios también reflejan esta fragmentación: TN, Clarín y La Nación+ están asociados a miradas más próximas al oficialismo libertario, mientras C5N, El Destape y Página/12 representan distintas corrientes del peronismo.

celulares redes.webp Instagram, Facebook y YouTube concentran la mayor parte del consumo de noticias políticas entre los jóvenes. Uno de los hallazgos más llamativos del informe es que un solo medio concentra el 48% de las menciones en redes sociales. Los dos siguientes medios alcanzan 20% y 15%, y el resto queda por debajo del 10%. Este fenómeno muestra qué actores dominan la agenda pública y cómo logran transformar a su audiencia en comunidades activas y comprometidas.

Inteligencia Artificial cambia el consumo y tráfico de noticias El avance de los buscadores de Inteligencia Artificial, como ChatGPT o Gemini, genera un cambio profundo en el consumo de noticias. Los resúmenes automatizados ya provocan caídas de hasta el 80% del tráfico para ciertos medios. En este contexto, la pregunta no es si la IA afectará al tráfico, sino cuánto lo hará y cómo los medios se adaptarán a esta nueva realidad. Frente a esto, la capacidad de generar contenido ágil, interactivo y multiplataforma se vuelve clave para mantener relevancia y presencia frente a un público cada vez más digitalizado y exigente.

