Tragedia en Uruguay: un argentino murió en un choque frontal contra un camión + Seguir en









Eduardo Gerling, de 50 años y oriundo de Concordia, perdió la vida en la Ruta 2 entre Rodó y Santa Catalina. El tránsito quedó cortado para peritajes.

La Volkswagen Amarok quedó fuera de la calzada tras el impacto; el camión sufrió daños pero su conductor resultó ileso.

Un argentino murió en un choque frontal en la Ruta 2 de Uruguay. Eduardo Gerling, de 50 años y oriundo de Concordia, Entre Ríos, perdió la vida cuando su Volkswagen Amarok colisionó de frente con un camión de logística de la empresa Mirtrans. El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del viernes, entre Rodó y Santa Catalina, en el departamento de Soriano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El impacto fue frontolateral y provocó graves daños en la parte frontal de la camioneta, que terminó fuera de la calzada contra un árbol. Gerling sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital de Cardona, donde falleció horas más tarde. El conductor del camión, de 56 años, resultó ileso. La Policía Caminera y bomberos trabajaron en el lugar, y el tránsito se desvió por Parada Suárez mientras se realizaban los peritajes correspondientes. Las causas del siniestro aún se investigan.

argentino uruguay Reacciones y despedidas de familiares y amigos Gerling era ampliamente conocido en Concordia y localidades cercanas. En redes sociales, familiares y amigos expresaron su dolor: “Que en paz descanses, Eduardo. Terrible desgracia, es algo increíble. Hasta siempre loco, dale fuerzas a tu familia”, publicó un allegado. Otro agregó: “Hoy es un día demasiado difícil, cargado de emociones y pérdidas… Que dolor, en paz descansa”.