11 de noviembre 2025 - 11:41

Casi el 80% de los niños de 10 y 11 años ya usan redes sociales y muchos pasan más de 10 horas conectados

Un estudio advierte sobre la exposición temprana: la mayoría de los niños de 10 años ya está en redes y uno de cada cinco pasa más de 10 horas online.

El impacto de la tecnología en la vida de niños y adolescentes es muy profundo y multifacético. El 78,3% de los niños de 10 y 11 años ya tiene presencia en alguna red social y uno de cada cinco pasa más de 10 horas en línea los fines de semana, según un informe titulado "Infancia, adolescencia y bienestar digital".

De acuerdo con los datos, el 51,6% de los alumnos de 5º y 6º de primaria ya tiene celular propio, cifra que sube al 86% a los 12 años. Casi la mitad (44,3%) lleva el dispositivo a la escuela y uno de cada tres lo consulta durante las clases. Además, el 41,2% duerme con el teléfono en su habitación.

niños con celulares
En cuanto al uso de redes, el 79,2% sigue a algún influencer y un 21,3% cree que podría convertirse en uno. Incluso, un 7,8% ya trabaja en ello creando contenido.

El estudio, fue realizado por Red.es, UNICEF España, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Ingeniería Informática, que se basó en más de 100.000 entrevistas a 93.000 estudiantes de entre 10 y 20 años y 7.000 docentes de toda España.

Riesgos digitales y contenido sensible

El informe alerta que el 25,1% de los jóvenes recibió mensajes sexuales, mientras que el 11,3% admite haberlos enviado. El 14,9% recibió fotos o videos de contenido erótico y el 6,4% los compartió. Además, el 2,9% denunció haber sido chantajeado con material íntimo.

Celulares PhoneArena
Casi 6 de cada 10 reconocieron haber hablado con desconocidos online y el 14,3% llegó a reunirse en persona con alguien conocido solo por Internet. Un 7,8% recibió proposiciones sexuales de adultos, cifra que asciende al 9,4% entre las chicas.

Aunque los números siguen siendo preocupantes, los investigadores detectaron un leve descenso respecto a 2021, salvo en la edad del primer móvil, que se mantiene en torno a los 11 años. Según el informe, esto refleja una mayor conciencia social sobre el tema.

Bajó del 94,8% al 92,8% el número de niños con móvil propio, y del 58,4% al 47% los que duermen con el dispositivo al lado. También cayó el ‘sexting’ pasivo, de 26,8% a 15,7%, y el activo, de 8% a 5,9%.

niña usando el celular con su madre (1).jpg
Pornografía, apuestas y videojuegos

El 29,6% del alumnado admitió haber visto pornografía, con una edad promedio de acceso de 11,6 años. En un 36,7% de los casos, el primer contacto fue fortuito. Los chicos duplican a las chicas en este tipo de consumo (42,3% frente al 16,7%).

En cuanto a videojuegos, el 53,5% juega al menos una vez por semana y el 18,7% lo hace casi todos los días, con un promedio de 7,14 horas semanales. Uno de cada cuatro usa videojuegos para mayores de 18 años, y el 4,7% pasa más de 35 horas semanales frente a la pantalla.

jovenes computadoraa

Además, uno de cada diez adolescentes admitió haber apostado dinero, y casi el 80% dijo que no le pidieron el DNI al hacerlo.

El informe destaca la influencia del entorno familiar. El 53,5% de los padres habla con sus hijos sobre los riesgos de Internet y el 46% establece límites de uso. Sin embargo, uno de cada cuatro menores (23,7%) dice que sus padres usan el móvil durante las comidas familiares, un reflejo del mal ejemplo digital que los adultos también ofrecen.

