Nuevas denuncias contra una veterinaria de San Martín luego de la muerte de varios animales

La denuncia de una de las vecinas afectadas

Una de las vecinas afectadas, Elisa, relató su experiencia en una entrevista con el canal de noticias. Si bien ella no compró uno de esos perros, acudió a la veterinaria para atender a su mascota, Antón, que un día antes había comenzado a vomitar.

“La busqué en internet porque a la que yo lo llevaba estaba cerrada. Me parecía buena porque hasta tienen a una famosa con su perro en una de las fotos de las redes”, comentó.

La mujer aseguró que el profesional que la atendió no revisó en profundidad al animal. “Ni lo revisó, solo me dijo que ‘estaba muy gordo’. Le dio dos inyecciones y me dio dos jarabes que le dé cada 8 horas y me dijo que le dé arroz con pollito. Acá está la receta con la firma del médico”, explicó mostrando la prescripción.

Elisa siguió al pie de la letra las recomendaciones médicas, pero al día siguiente Antón falleció. “No lo revisó, no sé qué tenía. Le dije que si había que hacerle un análisis se le hacía y él dijo ‘no, no, no hace falta’”, señaló con angustia.

Recién después de la pérdida de su perro, la mujer investigó más sobre el lugar: “En ese momento no me di cuenta, yo estaba preocupada en atender al perro. Después mi hijo me dice que esa veterinaria tenía malos comentarios. Ahí vi que muchos decían que les vendían perros y a las semanas se les morían”, contó sorprendida.

Tras la experiencia, intentó comunicarse con la clínica para pedir explicaciones, pero su intento fue en vano. “Cuando pregunté por el veterinario me dijeron que ‘no estaba’. Después no vine, ¿para qué? Si claramente no le importa”, expresó con frustración.

La causa generó preocupación entre los vecinos de San Martín, quienes empezaron a compartir en redes sociales sus historias con la misma veterinaria. El caso también encendió el alerta sobre la falta de control en criaderos y la venta de animales con documentación irregular.