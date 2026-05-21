Se confirmó el aumento de ANSES para jubilados en junio 2026: monto final con bono y aguinaldo

El incremento para los haberes previsionales será del 2,58%, número que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor.

La normativa previsional garantiza además el cobro de la jubilación mínima para quienes, luego del cálculo correspondiente, obtengan un monto inferior al piso establecido por ley.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) oficializó los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones, que estarán vigentes durante junio de 2026. El esquema incluye una actualización por movilidad, el pago del bono extraordinario y la acreditación del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

El organismo previsional también informó que los jubilados con 30 años de aportes recibirán haberes calculados sobre la base de sus salarios actualizados. El sistema contempla además adicionales para quienes acrediten más años de trabajo que los exigidos por la normativa previsional. La fórmula para determinar el haber inicia l toma como referencia los últimos 120 salarios previos al retiro laboral. El cálculo excluye el aguinaldo y considera la actualización mediante índices oficiales vinculados a salarios y movilidad previsional.

El mecanismo vigente incorpora desde noviembre de 2025 un índice combinado establecido por el Ministerio de Capital Humano a través de la Disposición 29/2025 . Esa metodología contempla un promedio entre la RIPTE y el índice de movilidad jubilatoria. El sistema previsional también reconoce un adicional del 1% por cada año aportado por encima de los 30 exigidos , con un límite máximo del 15%. De esta manera, quienes acrediten hasta 45 años de aportes pueden acceder a un ingreso superior en su haber inicial.

Los haberes jubilatorios y las pensiones tendrán nuevos valores durante junio de 2026. La actualización alcanzará a todas las escalas previsionales administradas por ANSES.

jubilación mínima: $403.318

haber máximo: $2.713.948

Los valores netos previstos para junio serán los siguientes:

la jubilación mínima quedará en $391.218

la jubilación máxima llegará a $2.563.211

El esquema previsional también incorpora el pago del bono extraordinario para un grupo determinado de beneficiarios. Ese refuerzo impactará sobre los ingresos finales de quienes perciben los haberes más bajos. El pago adicional elevará el ingreso bruto total de los jubilados que cobran la mínima, hasta los $473.318. El bono mantendrá el mismo valor aplicado en los últimos meses.

anses

Quiénes cobran el bono

ANSES confirmó que el bono extraordinario de $70.000 estará destinado a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. El objetivo de esa asistencia es reforzar los ingresos frente al avance de la inflación. El refuerzo se acreditará junto con el haber mensual y formará parte de la liquidación de junio. El beneficio alcanzará exclusivamente a quienes se encuentren dentro de la escala mínima establecida por el sistema previsional.

Los jubilados que superen ese piso, no accederán al pago completo del bono extraordinario. El organismo previsional mantendrá el esquema focalizado sobre los haberes más bajos. La actualización de junio coincidirá además con el pago del aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026. Esa combinación permitirá que los ingresos de los jubilados registren un aumento adicional durante el próximo mes.

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Cómo se calcula y de cuánto será el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario se calcula sobre los haberes actualizados de cada beneficiario. Durante junio, los jubilados y pensionados cobrarán el medio aguinaldo junto con sus prestaciones mensuales.

Los jubilados que perciben la mínima recibirán los siguientes montos finales:

total bruto de $674.977

ingreso neto de $656.828

Los titulares de la jubilación máxima tendrán estos valores acreditados:

total bruto de $4.070.922

ingreso neto de $3.844.816

El cálculo del aguinaldo toma como referencia el mejor haber percibido durante el semestre. El pago se suma a la jubilación mensual y al resto de los conceptos incluidos en la liquidación previsional. El sistema previsional también contempla la posibilidad de iniciar reclamos judiciales por diferencias en la actualización de haberes. El reajuste jubilatorio permite solicitar una revisión del cálculo aplicado por ANSES cuando el beneficiario considera que el organismo aplicó índices desfavorables.