Aprueban los nuevos recorridos para reemplazar a la 707 y otras líneas afectadas en San Isidro

La Provincia aprobó la propuesta impulsada por San Isidro para recuperar recorridos afectados por la crisis de M.O.G.S.M. y normalizar el servicio.

La provincia de Buenos Aires aprobó los nuevos recorridos impulsados por el Municipio de San Isidro para recuperar gran parte de los servicios afectados por la crisis de la empresa M.O.G.S.M., operadora de las líneas 707, 333, 437 y 407.

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El anuncio fue realizado por el intendente Ramón Lanús a través de sus redes sociales, donde confirmó que en los próximos días comenzará la normalización progresiva del servicio de colectivos en distintos puntos del distrito.

La propuesta había sido elaborada por el Municipio junto con autoridades provinciales y empresas del sector con el objetivo de garantizar la continuidad del transporte público y reducir el impacto generado por la crisis operativa de la compañía privada.

Según explicaron desde el Municipio, el esquema aprobado permitirá recuperar gran parte de los trayectos que realizaban las líneas afectadas y que eran utilizadas diariamente por miles de vecinos de San Isidro.

El plan contempla que otras empresas comiencen a absorber los distintos ramales para restablecer la conectividad y mejorar las frecuencias.

“Empresas más serias, con mejores unidades y con mejores frecuencias van a absorber los recorridos de la fallida empresa que operaba la 707 y que tuvo a maltraer a muchos vecinos durante estas últimas semanas”, expresó Lanús.

El intendente también sostuvo que el objetivo es avanzar hacia una solución definitiva para el sistema de transporte local.

“Sabemos que el tiempo fue largo y que la pasaron mal. Trabajamos todos estos días para que la solución sea definitiva y que nos permita estar mejor que antes”, agregó.

Cómo seguirá la normalización del servicio

Desde el Municipio indicaron que próximamente se publicará toda la información vinculada a los nuevos recorridos, frecuencias y funcionamiento de las líneas.

Los detalles estarán disponibles en el sitio oficial de la Municipalidad para facilitar la planificación de viajes de los usuarios afectados por la interrupción del servicio.

La crisis de M.O.G.S.M. había dejado sin cobertura a distintos sectores del distrito, generando complicaciones para vecinos que utilizan diariamente el transporte público para ir a trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas.

En las últimas semanas, el Municipio venía trabajando junto al Ministerio de Transporte bonaerense en alternativas para recuperar la conectividad y evitar que continúe la interrupción del servicio.

El impacto de la crisis de la 707

La situación de la empresa había generado fuertes reclamos vecinales por las demoras, la reducción de frecuencias y la falta de unidades en circulación.

Lanús ya había cuestionado públicamente el funcionamiento de la compañía y había señalado que durante años los usuarios sufrieron “malas condiciones, un pésimo servicio y frecuencias insuficientes”.

Con el nuevo esquema aprobado por la Provincia, San Isidro busca ahora avanzar en una reorganización del sistema de colectivos que permita recuperar la normalidad del transporte público en el distrito.