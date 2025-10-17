Octubre Rosa 2025: PAMI ofrece mamografías gratis a sus afiliadas y así pueden solicitar el turno

El 19 de octubre es el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca concientizar sobre la importancia de la detección temprana de esta patología.

Este domingo, 19 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama . Esta fecha se aprovecha para generar conciencia sobre la importancia de realizar controles periódicos y mamografías , un estudio que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados de forma gratuita .

Las mujeres pueden realizar un autoexamen para controlar la aparición de bultos o cambios en el tejido mamario . Sin embargo, para poder asegurarse de ello es necesario realizar una mamografía , ya que es la manera más rápida y efectiva de detectar la posibilidad de tener cáncer de mama, debido a que solo se tardan 10 minutos en realizarlo.

Esta fecha fue establecida gracias a una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , que la impulsó en 1988 para promover la detección temprana de esta patología. Según un artículo de BreastCancer.Org , el cáncer de mama es el tipo de cáncer más detectado entre mujeres . Hasta hoy, se registraron un total de 42.170 muertes a causa de esta enfermedad en 2025.

La edad para realizar mamografías periódicas depende de los factores de riesgo de cada mujer. Sin embargo, los expertos y sociedades especializadas en esta patología recomiendan que se comience a realizar mamografías anuales a partir de los 40 años. Sin embargo, en caso de tener antecedentes familiares o mayor riesgo de obtenerlo, es recomendable comenzar a los 30 años de edad.

Cartilla médica de PAMI: cómo sacar turno para una mamografía

cáncer de mama, Freepik

Para poder obtener un turno para realizar una mamografía, las afiliadas al PAMI deberán acceder a la cartilla médica a través de la página web oficial del organismo y elegir la opción de búsqueda “Por servicio médico”. Allí deberán elegir la categoría “Estudios, Diagnósticos y Laboratorio” y buscar el servicio médico “Mamografía”.

Luego, deberán agregar su provincia de residencia y ubicación para que el sistema muestre los centros de diagnóstico más cercanos. Una vez finalizado el proceso, podrán elegir la institución de preferencia y sacar el turno correspondiente.