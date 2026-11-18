El producto estaba registrado como cosmético, pero algunos envases lo ofrecían como “apto para ultrasonido”. Dos hospitales porteños dieron la alerta y una inspección encontró graves fallas en la planta que lo elaboraba.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la venta, la publicidad y la distribución del Gel Neutro marca Sanicol en todo el territorio nacional, luego de comprobar contaminación microbiológica en al menos cinco lotes e irregularidades en su rotulado. La restricción abarca todas las presentaciones, contenidos netos y vencimientos del producto, fabricado por la firma Alcofrac SA.

Así lo dispuso la Disposición 7368/2026 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial . Además de sacar el gel del mercado, el organismo abrió un sumario sanitario contra la empresa, radicada en la localidad bonaerense de 9 de Abril, y contra quien esté a cargo de su dirección técnica.

El caso empezó con un aviso del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna , que reportó una posible contaminación en distintas partidas. Allí el gel se usaba como medio de transducción en estudios ecográficos, aunque su registro sanitario lo ubicaba dentro de la categoría de cosméticos.

Después llegó un segundo reporte, esta vez del Hospital Muñiz , por otro lote. En ese caso se sospechaba la presencia de Burkholderia contaminans, una bacteria del mismo grupo que la detectada en la primera alerta.

Según la norma, representantes de Alcofrac admitieron ante funcionarios de la ANMAT que no hacían controles microbiológicos sistemáticos sobre los lotes que salían a la venta . Cuando se les preguntó si el gel se promocionaba para prácticas de ultrasonido, la directora técnica dijo no tener conocimiento de eso, según dejó asentado el organismo.

El registro autorizaba el producto como “gel neutro humectante y lubricante para pieles sanas”. Algunos envases, sin embargo, salían a la venta con la leyenda “Gel apto para ultrasonido”, que lo presentaba como insumo para ecografías, un uso médico que nunca fue autorizado.

Los análisis que la propia empresa presentó sobre las partidas L290N, L295N, L351N, L346N y L284N mostraron que todas las muestras superaban los límites permitidos de microorganismos aerobios mesófilos totales. Los resultados fueron compatibles con bacterias del complejo Burkholderia cepacia, que se identificaron por espectrometría de masas MALDI-TOF.

La decisión de ANMAT

Antes de llegar a la prohibición definitiva, la ANMAT ya había ordenado de manera preventiva que la firma suspendiera la elaboración, la venta y la distribución del gel, y que retirara del mercado todas las unidades todavía vigentes. El 9 de octubre había emitido además una alerta para hospitales, consultorios y centros de diagnóstico que pudieran usarlo en ecografías, y pidió bajar las publicaciones de venta online.

En la inspección a la planta aparecieron incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación y Control: no había órdenes de elaboración, envasado ni etiquetado, faltaba la documentación que respaldara la liberación de lotes y no existían registros de controles microbiológicos en productos terminados que los exigen. El acta también marcó problemas en el circuito de agua desmineralizada que, para el organismo, podían favorecer la contaminación o la formación de biofilm en la línea de producción.

Por eso, la planta quedó inhibida en forma preventiva para elaborar, envasar y acondicionar cosméticos hasta que la empresa adecue sus instalaciones, procedimientos y sistema de calidad. El sumario apunta a presuntas infracciones a la Ley 16.463, a la normativa sobre cosméticos y a las reglas de rotulado y control microbiológico. Como la prohibición incluye el uso, los centros de salud que todavía tengan unidades deberán apartarlas.