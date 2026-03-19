Pablo Grillo habló por primera vez tras recibir el alta: "El milagro se construye" + Seguir en









El fotógrafo herido por Gendarmería en la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025 recibió a un periodista en su casa de Ensenada y habló sobre el ataque, la recuperación y la Justicia.

Pablo Grillo: "Hoy estoy bien, después de estar internado un año. Tengo el alta definitiva".

El fotógrafo Pablo Grillo recibió en su casa de Ensenada, provincia de Buenos Aires, al periodista Nicolás Munafó y habló por primera vez tras recibir el alta definitiva después de un año de internación. El fotógrafo fue herido el 12 de marzo de 2025 frente al Congreso, cuando un cartucho de gas lacrimógeno disparado por personal de Gendarmería Nacional le impactó en el cráneo.

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"Hoy estoy bien, después de estar internado un año. Tengo el alta definitiva", aseguró, mostrándose sonriente y reflexivo durante el diálogo con C5N. Sobre lo que veía venir aquel día, fue contundente: "No soy tan creyente. El milagro se construye. Yo seguía las marchas de jubilados y ya se veía venir".

Al recordar la secuencia del ataque, Grillo describió el momento en que el cabo Héctor Jesús Guerrero y otros gendarmes lo reprimieron mientras sacaba fotos: "Ese miércoles... hubo rispideces y me calcé la cámara, y salí a buscar documentos y ahí cuando te ven llegar con la cámara y te empiezan a pisar".

Y agregó: "Había una orden de reprimir. Vi cómo cargaban, cómo apuntaban. Uno busca documentar. Yo soy documentalista".

Cuando le preguntaron por la foto que tomó en el instante del disparo, se rió nervioso y relató la secuencia: "Vi la foto una vez. Vi cuando salió un tiro en la cabeza. Me acuerdo cuando me subieron a la ambulancia", y se quedó en silencio.

El mensaje de Pablo Grillo al cabo Guerrero Respecto al cabo Guerrero -condenado por la justicia porteña-, Grillo dijo que no le guarda rencor: aseguró que si pudiera le "tocaría el hombro" y le diría: "Compañero, estuviste bien, pero tenés puntería... tu juguete es un arma". Sin embargo, apuntó contra el Gobierno: "Mienten y mienten descaradamente" en la causa. "Le acepto las disculpas, pero que avance la Justicia", cerró.

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