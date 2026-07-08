AUH ANSES: quiénes cobran $457.896 en julio

Con el aumento del mes y los beneficios complementarios, algunas familias pueden superar los $450.000 mensuales.

El monto final depende de la cantidad de hijos, la Tarjeta Alimentar y otros complementos compatibles que liquida ANSES.

ANSES empezó a liquidar las prestaciones de julio con un incremento del 2,15% , en línea con la inflación de mayo informada por el INDEC. La actualización alcanzó a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el resto de las asignaciones familiares , que desde este mes se pagan con nuevos valores.

Además del aumento, muchas familias siguen percibiendo beneficios complementarios que se depositan junto con la prestación principal. Entre ellos se encuentran la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, dos asistencias compatibles con la AUH que permiten elevar considerablemente el ingreso mensual del grupo familiar.

El monto de $457.896 no corresponde únicamente a la Asignación Universal por Hijo. Surge de la suma de distintas prestaciones compatibles que reciben determinadas familias.

En julio, la AUH tiene un valor bruto de $148.049 por hijo . ANSES continúa reteniendo el 20% del beneficio hasta que el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad. Por eso, el importe que se deposita mensualmente equivale al 80% del valor total, es decir, $118.439,20 por hijo .

El dinero retenido no se pierde. Los titulares pueden recuperarlo una vez presentada la Libreta AUH , documento mediante el cual se acreditan la asistencia escolar, el calendario de vacunación y los controles de salud exigidos por el programa. En el caso de una familia con tres hijos , el pago mensual de la AUH asciende a $355.317,60 , correspondiente al 80% de cada una de las tres asignaciones.

A ese importe se suma la Tarjeta Alimentar, una asistencia destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. Para los hogares con tres o más hijos, el beneficio vigente durante julio alcanza los $102.579, que se deposita automáticamente junto con la asignación principal.

La combinación de ambos conceptos permite que algunas familias perciban $457.896 durante julio, sin contar otros beneficios compatibles que puedan corresponder según cada situación particular. En el caso de la AUH por discapacidad, el valor bruto asciende a $482.062, mientras que el importe acreditado mensualmente representa el 80% de esa cifra.

Qué otros beneficios pueden complementar la asignación

Además de la AUH, existen otros programas que pueden incrementar el ingreso mensual de las familias. El principal es la Tarjeta Alimentar, destinada a hogares con hijos de hasta 17 años que perciben la AUH, embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo y madres con siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva.

También sigue vigente el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, dirigido a embarazadas y familias con hijos de hasta tres años. Este beneficio también se liquida de manera automática cuando se cumplen los requisitos establecidos por el programa.

Dependiendo de la composición del grupo familiar, estos complementos pueden representar una diferencia importante en el ingreso total del hogar y se suman al pago mensual de la AUH sin necesidad de iniciar nuevos trámites.

Cuándo se cobra la AUH en julio

Las fechas de cobro para julio son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

8 de julio DNI terminados en 2: 13 de julio

13 de julio DNI terminados en 3: 14 de julio

14 de julio DNI terminados en 4: 15 de julio

15 de julio DNI terminados en 5: 16 de julio

16 de julio DNI terminados en 6: 17 de julio

17 de julio DNI terminados en 7: 20 de julio

20 de julio DNI terminados en 8: 21 de julio

21 de julio DNI terminados en 9: 22 de julio

Los haberes se depositan en la cuenta bancaria habitual y pueden consultarse desde Mi ANSES.