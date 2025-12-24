PAMI adelantó cuáles son las credenciales que estarán vigentes en 2026

El organismo confirmó los distintos tipos de credenciales que continuarán siendo vigentes durante los primeros meses de 2026.

La credencial digital no es un requisito para acceder a las prestaciones de PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con más de 5 millones de afiliados en el país, lo que implica que cuenta con distintas prestaciones, estudios y servicios para beneficiar a aquellos adultos mayores que son usuarios de la obra social pública.

Para acceder a los beneficios gratuitos, cada titular debe contar con una credencial vigente que lo identifique dentro del sistema. De esta manera, los usuarios pueden validar turnos médicos, retirar medicamentos con cobertura al 100% en farmacias adheridas, hacer trámites en línea o de forma presencial, y solicitar asistencia en agencias de atención.

PAMI cuenta con diferentes credenciales vigentes para validar la identidad de sus afiliados y, así, brindar atención en los centros de salud que forman parte del programa. Algunos de sus documentos son de carácter provisorio, pero, aún así, son válidos para presentar. Tras la presentación de su credencial personal, cada beneficiario cuenta con acceso a todos los servicios y prestaciones disponibles en enero 2026. Los distintos tipos de credenciales son obtenibles desde la página web del organismo.

Está disponible en la aplicación "Mi PAMI" y podés consultarla sin necesidad de imprimirla.

Se debe descargar e imprimir desde la página web oficial de PAMI. Si tenés una credencial provisoria que no tiene código QR, volvé a descargarla desde la plataforma.

credencial_provisoria_v3

Credencial provisoria ticket

Podés generarla e imprimirla en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).

credencial_provisoria_ticket_pamipng

Credencial plástica

A pesar de que ya no está en distribución, si la tenés podés usarla en tus gestiones.

credencial_plastica_v3

Cómo usar Mi PAMI para ver las credenciales

"Mi PAMI" es la aplicación oficial del organismo, y su función es facilitar servicios, trámites y consultas a sus afiliados mendiante una plataforma digital, sencilla y segura. Su uso tiene un carácter completamente gratuito y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store.

Las funciones más destacadas por los usuarios de la aplicación incluyen la historia clínica del usuario, solicitar turnos médicos, acceder a resultados de estudios, validar recetas y recibir recordatorios sobre fechas importantes, como controles o turnos médicos.

También incluye un acceso directo a la red de farmacias adheridas, para que los beneficiarios accedan a su localización y contacto inmediato. Además, contiene información actualizada sobre programas vigentes, campañas de vacunación, y servicios especiales, lo que lo convierte en un medio integral de comunicación.