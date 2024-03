PAMI: cómo cambiar la asignación de clínica

Para el cambio de centro de atención no es obligatorio que se presente el afiliado.

Cada persona afiliada al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) tiene asignado o un centro de atención médica que le corresponde por cartilla. Si el usuario no tiene médico asignado, no está conforme con el médico o prestador actual, el consultorio le queda lejos, el prestador dejó de atender por PAMI o simplemente por motivos personales no se quiere atender más, se puede hacer un cambio de centro de atención.