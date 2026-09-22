Adrián Ravier habló del acuerdo comercial con EEUU y relativizó la interna en el Gobierno: "No somos manada"

El vocero presidencial aseguró que la mesa política decidirá cuando el tratado con Washigton será enviado al Senado para su debate. Además, el funcionario volvió a restarle importancia a las expresiones de la legisladora.

Ravier adelantó el camino que recorrerá el acuerdo comercial con EEUU y se refirió a la polémica por el video de Patricia Bullrich.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , se refirió al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, firmado en febrero de este año, y señaló que la “mesa política decidirá el momento en que va a ir al Senado”. Durante su conferencia de prensa semanal, el funcionario también abordó las diferencias planteadas por la senadora de LLA, Patricia Bullrich , y sostuvo que los liberales “no son manada”. En ese sentido, afirmó que la exministra de Seguridad está “alineada con la idea de que Javier Milei tiene que ser reelecto”.

Sobre el acuerdo con EEUU, Casa Rosada afronta obstáculos para implementarlo, ya que no cuenta con los votos asegurados en el Congreso para aprobar tratado que firmó con EEUU en febrero. Mientras enviados argentinos buscan renegociar las condiciones del tratado, emisarios de la administración de Trump afirman que una nueva negociación no es viable. El argumento es que sentaría un precedente que podrían utilizar otros países que atraviesan una situación similar a la de Argentina .

En este escenario, Ravier repasó: "Todos saben, a partir de la buena relación que hay entre los dos mandatarios, este acuerdo es posible y es un acuerdo muy importante para este gobierno y para todos los argentinos".

De esta manera, adelantó que el tratado ya fue "aprobado en Diputados" y que quedará en manos de la mesa política decidir el momento en que se deba llevar adelante el debate en el Senado. "Es un tema prioritario y esperamos que sea aprobado lo antes posible", sentenció.

Uno de los argumentos utilizados por la administración de Milei para intentar modificar los términos del pacto está relacionado con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Archivo. Ravier aseguró que los próximos pasos sobre el acuerdo con EEUU saldrán de las definiciones de la mesa política.

El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema estadounidense determinó que el uso de la IEEPA para imponer aranceles era ilegal, al considerar que el Ejecutivo se había extralimitado en sus funciones constitucionales.

El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos había sido firmado el 5 de febrero bajo esa normativa, que posteriormente fue declarada ilegal por la Justicia norteamericana. Esto generó un limbo legal sobre la vigencia del pacto frente a los aranceles que Trump reinstauró posteriormente mediante otras normativas.

La situación había sido planteada previamente por diferentes analistas a Ámbito, ante la posibilidad de que el fallo de la Justicia estadounidense afectara la aplicación del acuerdo comercial entre ambos países.

La interna en Casa Rosada

En otro pasaje de la conferencia de prensa, Ravier se refirió a los comentarios de la senadora Patricia Bullrich sobre las modificaciones en Discapacidad en el proyecto del Presupuesto 2027 y el polémico video que subió la legisladora a sus redes sociales, con un tema de la cantante Lali Espósito de fondo.

"Hay que insistir con esta frase del Presidente de que en un Gobierno liberal no somos manada", explicó Ravier que buscó continuar con la línea del Poder Ejecutivo de restarle peso a los dichos de Bullrich. "Hay personas que pueden tener distintos puntos de vista, incluso dentro del Gobierno, lo vivimos en las reuniones de Gabinete, seguramente también habrá alguna diferencia en la mesa política", agregó en este sentido.

Ravier se sumó a la línea planteada por Milei desde el principio - quien, en respuesta, llegó a plantear: "luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron” - y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y afirmó que estas cuestiones "se resuelven dentro de esos ámbitos y eso no genera nada negativo al respecto".

"Patricia Bullrich como Senadora es una persona fundamental para este Gobierno. También lo fue en el pasado en Seguridad. Sigue trabajando en el Gobierno, alineada con la idea de que Javier Milei tiene que se reelecto", remarcó el vocero presidencial.

En este sentido, sentenció: "No cabe ninguna duda que este Gobierno trabaja para la reelección del Presidente Javier Milei".