Pity Álvarez chocó contra otro auto en una estación de servicio de La Paternal + Agregar ámbito en









El cantante protagonizó un incidente durante la madrugada y abandonó el lugar tras el impacto. Las causas del hecho todavía son investigadas.

Pity Álvarez protagonizó un choque y escapó de una estación de servicio.

Pity Álvarez protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en una estación de servicio de La Paternal. El músico circulaba en un Volkswagen Bora cuando realizó una maniobra e impactó contra un Peugeot 208 que estaba cargando combustible. No hubo heridos.

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El episodio ocurrió en la avenida San Martín al 2400, en las inmediaciones del cruce con Nicasio Oroño y a pocas cuadras del Cementerio de la Chacarita. Según denunció el conductor del Peugeot, un joven de 24 años, se disponía a retirarse de la estación cuando el Bora realizó una mala maniobra y chocó contra su vehículo.

El video del choque de Pity Álvarez El video del choque de Pity Álvarez registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Como consecuencia del impacto, el Peugeot sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante. El conductor le pidió sus datos al hombre que estaba al volante y, según consta en la denuncia, descubrió que se trataba del cantante.

De acuerdo con el relato del damnificado, el músico se retiró del lugar sin entregar documentación personal ni los papeles correspondientes al vehículo. Luego, desde la comisaría, se consultó el dominio del Volkswagen Bora y se constató que estaba registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, nombre completo de Pity Álvarez.

En un primer momento, fuentes cercanas al músico habían señalado que permaneció en la estación de servicio y esperaba la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad. Tras el episodio, tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte.

El accidente ocurrió mientras Álvarez continúa atravesando el juicio por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrida en julio de 2018 en Villa Lugano. El debate oral comenzó en agosto y actualmente se encuentra en desarrollo.

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