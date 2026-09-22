Presupuesto 2027: La Libertad Avanza, obligada a ceder ante aliados para salvar a Javier Milei del veto

Jefes de bloque se reunirán con Martín Menem luego de la mesa política en Casa Rosada para intentar salvar la "ley de leyes". El PRO también rechaza el proyecto.

Jornada clave para el futuro del Presupuesto 2027 de Javier Milei . A la reunión de la mesa política de La Libertad Avanza a las 13 en Casa Rosada, se le suma una cumbre de jefes de bloque de la Cámara de Diputados a las 16 en el despacho de Martín Menem.

Casi como un deja vú presupuestario, La Libertad Avanza se enfrenta a una situación similar a la del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026, cuando los aliados rechazaron en la votación en particular el capítulo XI que contenía las derogaciones de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario. Lo que parecía un trámite para el oficialismo en relación al Presupuesto se convirtió en un expediente de incierto final y que podría exponer a Javier Milei al veto de su propio proyecto de ley.

El año pasado, La Libertad Avanza no pudo retener el apoyo de gobernadores aliados Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén) para sostener su ajuste en discapacidad. El escenario se repite de cara al tratamiento del Presupuesto 2027 que iniciaría su trámite parlamentario recién el 7 de octubre en Diputados. Pero con el agravante de que ni siquiera el bloque PRO parece esta año dispuesto a acompañar la versión original enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso.

Hoy a las 13 en Casa Rosada, Menem y Bullrich trazarán un cuadro de situación ante la mesa política que lidera Karina Milei. No estará Luis Caputo, de viaje con Milei en Estados Unidos. El Ministro de Economía es el máximo responsable del contenido del proyecto. Por la tarde, los jefes de bloque irán la despacho del titular de la Cámara de Diputados para intentar explotar un acuerdo . Sin votos para insistir en la versión original enviada por el gobierno nacional, La Libertad Avanza se enfrenta al dilema de ceder antes sus aliados o exponer al Presidente a un veto parcial del proyecto de Presupuesto 2027 .

El gobierno nacional no cuenta tampoco este año con los votos de sus aliados para aprobar el proyecto de gastos e ingresos para el próximo año. Gobernadores dialoguistas como Gustavo Saénz de Salta volvieron a avisar: "Nunca hay un gesto del gobierno, la paciencia se va acabando, la lealtad es una avenida de ida y vuelta".

El mensaje de este mandatario aliado llegó después del ingreso del Presupuesto a Diputados, donde se recortan las partidas destinadas al sector de la discapacidad, las universidades, para obra pública en las provincias y donde tampoco se explicita una compensación a las provincias del norte para votar en el Senado el nuevo recorte de subsidios a las denominadas zonas frías. Saénz viene de armar su propio bloque junto a otro gobernador dialoguista, el misionero Hugo Passalacqua. Las advertencias fueron debidamente notificadas.

El ajuste en el Presupuesto 2027

El ajuste al sector de la discapacidad, a las universidades y a la obra pública son todos temas incómodos para los gobernadores que a principios de 2027 ya estarán en campaña en sus provincias de cara a un calendario electoral desdoblado. Lo mismo le ocurre a otros mandatarios que ya se reunieron con Diego Santilli como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdez (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). Hoy será el turno de Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y mañana Ignacio Torres (Chubut).

El PRO de Mauricio Macri tampoco apoya la versión original del Presupuesto. En especial en lo referido a la discapacidad. "Estamos trabajando para lograr un dictamen que supere la situación de emergencia y, al mismo tiempo, garantice y sostenga los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, estamos manteniendo un diálogo con el oficialismo para obtener respuestas sobre algunos aspectos vinculados con la implementación de la ley vigente", explicaron ante la consulta de Ámbito desde la bancada que conduce Cristian Ritondo.

"También consideramos fundamental sostener la actualización automática del nomenclador y cumplir el pago de las compensaciones adeudas a los prestadores. El objetivo es avanzar hacia un esquema que brinde previsibilidad, garantice la continuidad de las prestaciones y proteja de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad. Por ahora viene todo muy verde", agregaron desde el bloque del PRO.

La interna de La Libertad Avanza

La renuncia del Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, expone aún más el conflicto. La crisis detonó la interna de La Libertad Avanza con acusaciones cruzadas entre Patricia Bullrich y Diego Santilli. Además de detonar la negociación que Martín Menem llevaba adelante en Diputados con bloques aliados para contener el proyecto de declaración de emergencia en discapacidad. Con Javier Milei en Nueva York, la mesa política volverá a sentar cara a cara a Karina Milei con Bullrich, Santilli y Menem. Urge una salida negociada en el Congreso para no hacer volar por los aires los acuerdos con los aliados.

La situación se agrava teniendo en cuenta que desde el 1° de septiembre rige la disposición 5461/2026 de ANMAT que establece un arancel por la intervención del organismo en el despacho a plaza de medicamentos y dispositivos importados de alto costo para pacientes con certificado único de discapacidad (CUD). Días después de su entrada en vigencia, el organismo que depende del ministro Mario Lugones comunicó internamente que no aceptará pedidos de exención y que las otorgadas hasta ahora quedan sin efecto.

El pago del arancel pasó a ser condición para continuar cualquier trámite, incluso los iniciados por particulares. A la fecha no se dictó el procedimiento ni el código de pago para aplicar el nuevo arancel. Esto mantiene frenados los trámites de pacientes con CUD, que no cuentan con un canal de atención definido. Reclamos de pacientes y silencio del Ministerio de Salud por el momento. Las obras sociales y las prepagos, ya en crisis terminal en algunos casos, suman un nuevo arancel y quedan más cerca del colapso total.

El cobro se concentra en las importaciones de mayor complejidad y valor: dispositivos médicos Clase III y IV y medicamentos de alto costo. Como el arancel crece con el precio del producto, cuanto más caro es el tratamiento, mayor es el monto a pagar. Esta situación impacta directamente en pacientes con patologías graves y en personas con CUD, cuyos tratamientos dependen de insumos que no se producen en el país. La medida se suma al tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027, que propone modificaciones al Nomenclador de Prestaciones Básicas de la Ley 24.901.