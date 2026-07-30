Talleres gratuitos de PAMI para jubilados: cómo inscribirse

Los afiliados pueden acceder a actividades sin costo en todo el país, con una inscripción online rápida y sencilla.

Las actividades se desarrollan en Centros de Jubilados y Pensionados de distintas provincias y son totalmente gratuitas para los afiliados.

PAMI ofrece a sus afiliados una amplia variedad de talleres sociopreventivos gratuitos con el objetivo de fomentar el bienestar físico, mental y social de las personas mayores . Las actividades se desarrollan en distintos puntos del país a través de la red de Centros de Jubilados y Pensionados .

La propuesta incluye opciones presenciales y, en algunos casos, virtuales , permitiendo que más afiliados puedan participar. Además de promover hábitos saludables, estos espacios buscan fortalecer los vínculos sociales y favorecer un envejecimiento activo .

Los talleres sociopreventivos forman parte de las iniciativas de PAMI destinadas a mejorar la calidad de vida de sus afiliados. A través de actividades grupales, el organismo promueve el movimiento, la estimulación cognitiva, la expresión artística y la incorporación de hábitos saludables .

Pueden participar los afiliados de PAMI que cumplan con los requisitos de cada actividad . Los encuentros se realizan en Centros de Jubilados y Pensionados de todo el país, donde también se fomenta la integración social y la creación de nuevos vínculos entre los participantes.

La oferta incluye propuestas para distintos intereses y necesidades . Entre ellas se encuentran actividades físicas, talleres de memoria, expresión artística, estimulación cognitiva, hábitos saludables, recreación y espacios destinados al desarrollo personal y al entretenimiento .

Los cursos disponibles varían según la provincia y el municipio. Al ingresar al buscador de talleres de PAMI, los afiliados pueden filtrar por ubicación o temática para conocer las actividades, los horarios, la modalidad de cursada, la cantidad de vacantes y el lugar donde se dictan.

Requisitos para realizar la inscripción

La inscripción se realiza de manera online desde el sitio oficial de PAMI. Los afiliados deben ingresar a la sección "Servicios", luego seleccionar "Actividades y Programas Preventivos" y acceder al apartado de talleres y cursos.

Una vez dentro del buscador, deberán elegir la provincia y el departamento donde residen para consultar las actividades disponibles. Después de seleccionar el taller de interés, solo resta hacer clic en "Conocé más" para revisar la información completa y luego en "Inscribite acá" para completar la solicitud de participación.

Los talleres gratuitos de PAMI representan una oportunidad para que los jubilados y pensionados incorporen nuevas actividades a su rutina, mantengan una vida activa y compartan experiencias con otras personas. La inscripción permanece abierta mientras haya vacantes disponibles en cada propuesta.