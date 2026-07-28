PAMI cubre al 100% los suplementos nutricionales: quiénes pueden acceder y qué documentación deben presentar

La prestación está destinada a afiliados con indicación médica específica y requiere una autorización previa del instituto.

PAMI mantiene la cobertura total de suplementos nutricionales para quienes cumplan las condiciones médicas y presenten la documentación exigida.

Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) pueden acceder a la cobertura del 100% de suplementos nutricionales cuando existe una indicación médica que justifique su utilización. El beneficio forma parte de las prestaciones del instituto y está destinado a personas que presentan determinadas patologías o cuadros clínicos en los que estos productos forman parte del tratamiento indicado.

La cobertura alcanza distintos suplementos nutricionales incluidos dentro del programa del instituto. Estos productos suelen indicarse cuando una persona necesita un aporte adicional de proteínas, calorías u otros nutrientes debido a enfermedades, dificultades para alimentarse o situaciones de riesgo nutricional. El objetivo es complementar el tratamiento médico y contribuir a mejorar el estado nutricional del paciente.

El beneficio está destinado exclusivamente a personas afiliadas a PAMI que cuenten con una indicación médica específica, para utilizar suplementos nutricionales.

La prescripción debe ser realizada por un médico especialista en nutrición o diabetología , utilizando la receta oficial de PAMI. Además, el profesional tratante debe completar el Formulario de Dietoterápicos , documento obligatorio para iniciar la solicitud.

En algunos casos también es necesario presentar estudios complementarios. Cuando el cuadro clínico del paciente lo justifique, PAMI solicita incorporar un proteinograma junto con el resto de la documentación, para respaldar el pedido.

No todas las personas afiliadas pueden acceder automáticamente a este beneficio. La cobertura está vinculada a la existencia de una necesidad clínica comprobable y a la evaluación realizada por el instituto sobre la documentación presentada. Una vez aprobada la autorización, la cobertura es del 100%, por lo que el afiliado no debe afrontar el costo del suplemento autorizado dentro del programa vigente de PAMI.

Qué documentación exige PAMI para iniciar el trámite

Para solicitar la cobertura, el organismo exige reunir una serie de documentos obligatorios. El primero es el DNI del afiliado.

También es indispensable presentar una receta oficial de PAMI emitida por un médico especialista en nutrición o diabetología. Esa receta debe estar vigente al momento de iniciar la gestión. Otro requisito obligatorio es el Formulario de Dietoterápicos, que debe ser completado y firmado por el profesional tratante con toda la información clínica necesaria para justificar la solicitud.

Toda la documentación puede cargarse mediante los Trámites Web disponibles en la página oficial de PAMI o presentarse en una agencia del instituto. Una vez enviada la solicitud, el afiliado puede consultar el estado del trámite desde los canales digitales habilitados por PAMI o realizar el seguimiento correspondiente en la agencia donde efectuó la presentación.

Cómo se realiza la gestión y qué ocurre después de la autorización

PAMI incorporó este trámite a su plataforma digital para facilitar el acceso de los afiliados. Desde una computadora, un celular o una tablet es posible iniciar la solicitud ingresando al portal de Trámites Web del organismo, donde se cargan los datos personales y la documentación requerida.

Quienes prefieran la atención presencial también pueden ir a una agencia de PAMI. Después de analizar la documentación, PAMI determina si corresponde autorizar la cobertura del suplemento solicitado. En caso de aprobación, el afiliado podrá acceder al producto indicado sin costo dentro de las condiciones previstas por el programa.

Durante los últimos años, el instituto también realizó modificaciones en algunos productos incluidos dentro del vademécum de suplementos nutricionales, manteniendo la cobertura para los afiliados alcanzados por la medida. En esos casos, PAMI informó que algunas autorizaciones fueron adaptadas automáticamente para garantizar la continuidad del tratamiento sin necesidad de iniciar un trámite completamente nuevo.

Desde 2021, las autorizaciones para suplementos orales dejaron de renovarse de manera automática, por lo que los pacientes deben presentar una nueva receta cuando corresponda continuar el tratamiento, siguiendo las indicaciones del profesional médico.