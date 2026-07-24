PAMI: cuáles son los beneficios gratuitos disponibles y cómo acceder a cada uno

Además de la atención médica, el ente mantiene programas que permiten conseguir sin costo distintos insumos y tratamientos para jubilados y pensionados.

Anteojos, audífonos, medicamentos y otros elementos forman parte de las prestaciones que ofrece el organismo.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) mantiene una amplio abanico de prestaciones sin costo destinada a sus más de cinco millones de afiliados. Además de la cobertura médica habitual, el organismo ofrece distintos programas para facilitar el acceso a medicamentos, anteojos, audífonos, pañales, elementos de apoyo y otros insumos vinculados con la salud y la calidad de vida de jubilados y pensionados.

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Cada beneficio posee requisitos específicos y, en la mayoría de los casos, requiere una indicación médica o la presentación de determinada documentación . Algunos trámites pueden iniciarse desde la página web de PAMI, mientras que otros deben realizarse con turno previo en una agencia o mediante un prestador de la cartilla oficial.

Uno de los beneficios más utilizados es la cobertura de anteojos. PAMI entrega sin cargo un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana , o bien un par de lentes bifocales, de acuerdo con la indicación del médico oftalmólogo. La prestación puede renovarse cada dos años según las condiciones previstas por el organismo.

Para acceder al beneficio, el afiliado debe concurrir a un oftalmólogo de la cartilla de PAMI , quien realizará la evaluación correspondiente y emitirá la prescripción médica si considera necesario el uso de lentes.

Con esa orden, el afiliado puede dirigirse a cualquiera de las ópticas adheridas al programa para elegir el armazón y completar el trámite. El listado de establecimientos puede consultarse a través del buscador oficial de ópticas de PAMI.

Audífonos y otros elementos para mejorar la calidad de vida

Otra de las prestaciones de mayor demanda corresponde a los audífonos para personas con pérdida auditiva. El trámite requiere una orden médica electrónica emitida por un especialista en otorrinolaringología del sistema PAMI. Además, deben presentarse estudios como audiometría y logoaudiometría con una antigüedad no mayor a seis meses.

Una vez aprobada la solicitud, el organismo autoriza la provisión del dispositivo correspondiente.

Medicamentos con cobertura total y descuentos

El programa de medicamentos sigue siendo una de las prestaciones más importantes de PAMI. Actualmente el organismo mantiene la cobertura del 100% para tratamientos especiales y medicamentos contemplados por la legislación vigente, además de descuentos que pueden llegar hasta el 80% en una amplia cantidad de fármacos.

La entrega se realiza mediante receta electrónica emitida por el médico de cabecera o por especialistas habilitados dentro de la cartilla de PAMI.

Además del esquema habitual de descuentos, existe un subsidio social destinado a afiliados que cumplen determinados requisitos económicos y necesitan cobertura integral para sus tratamientos. También permanecen vigentes programas específicos para enfermedades crónicas, oncológicas y otras patologías de alta complejidad.

El listado de medicamentos incluidos puede modificarse periódicamente, por lo que el organismo recomienda consultar siempre la información actualizada antes de iniciar un tratamiento o hacer una compra en farmacia.

Otras prestaciones disponibles para los afiliados

La cobertura gratuita de PAMI no se limita únicamente a medicamentos o insumos médicos. El ente también dispone de distintos elementos de apoyo destinados a afiliados con problemas de movilidad o necesidades específicas.

Entre ellos se encuentran sillas de ruedas, andadores, bastones, camas ortopédicas, colchones especiales, muletas, trapecios para cama y otros accesorios indicados por profesionales médicos. Cada prestación requiere una evaluación clínica y la correspondiente autorización administrativa.

En el caso de personas ostomizadas, el organismo continúa entregando bolsas y otros insumos específicos necesarios para el tratamiento, mientras que los afiliados con indicación médica también pueden acceder a oxigenoterapia domiciliaria y diferentes prótesis u órtesis contempladas por la cobertura.

Los afiliados con indicación médica también pueden acceder a pañales descartables y otros insumos vinculados con la atención domiciliaria. En estos casos, la provisión se encuentra sujeta a evaluación profesional y a los procedimientos administrativos establecidos por el instituto.

Para iniciar cualquiera de estos trámites resulta fundamental mantener actualizados los datos personales y contar con la credencial vigente de PAMI. En muchos casos, la gestión puede realizarse desde la plataforma digital del organismo, mientras que otros beneficios requieren asistir a una agencia o a un prestador de la red oficial.