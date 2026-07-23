Turnos en agencias de PAMI: todo sobre la nueva plataforma digital para gestionar trámites

El organismo renovó su sistema de turnos online. Conocé cómo funciona la plataforma, qué trámites permite hacer y qué documentación necesitás.

La nueva plataforma de PAMI permite sacar turnos online para realizar trámites en agencias y reducir las filas de espera.

PAMI puso en marcha una nueva plataforma digital para gestionar turnos en sus agencias de manera más simple y organizada. Su objetivo es agilizar la atención presencial, reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a los distintos trámites que realizan afiliados y familiares.

A través de este sistema, los usuarios pueden reservar un turno desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, elegir la agencia más conveniente y recibir recordatorios para evitar olvidos o ausencias.

La herramienta también centraliza información sobre la documentación necesaria para cada gestión , con el fin de que los afiliados concurran con todos los requisitos y puedan completar el trámite sin demoras.

El nuevo sistema permite que los afiliados seleccionen la fecha y hora disponibles antes de asistir a una agencia . De esta manera, se evita la concentración de personas en las oficinas y se mejora la organización de la atención presencial.

Además de reducir las filas, la plataforma optimiza los tiempos de espera al distribuir los turnos según la capacidad de cada dependencia. Esto permite brindar una atención más ordenada y disminuir las demoras que suelen producirse, cuando los afiliados concurren sin cita previa.

Sección "Turno de Agencia": las funciones disponibles en la plataforma

Dentro del sitio web de PAMI, la sección "Turnos de Agencia" concentra todas las herramientas necesarias para administrar una cita presencial. Desde allí es posible solicitar un nuevo turno, consultar una reserva existente o cancelarla en caso de no poder asistir.

La plataforma también permite seleccionar la agencia donde se realizará el trámite y muestra la disponibilidad de fechas y horarios. Una vez confirmada la reserva, el sistema envía la constancia correspondiente y recordatorios, para que el afiliado no pierda el turno asignado.

Documentos y formularios obligatorios: la clave para completar tu trámite sin contratiempos

Antes de asistir al turno, es importante verificar cuáles son los documentos y formularios requeridos para el trámite que se desea realizar. Contar con toda la documentación evita la necesidad de solicitar un nuevo turno y agilizar la resolución de la gestión.

En términos generales, PAMI recomienda recurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI), la credencial vigente y los formularios específicos que correspondan al trámite elegido. En algunos casos, se puede solicitar estudios médicos, órdenes o documentación adicional, por lo que conviene revisar previamente los requisitos informados en la plataforma antes de la fecha asignada.