Franco Colapinto se encontró con su doble en el GP de Brasil y su reacción sorprendió a todos

El piloto argentino protagonizó un inesperado momento en el paddock de Interlagos que rápidamente se difundió en las redes sociales. El protagonista del encuentro contó cómo logró cumplir uno de sus mayores sueños.

Franco Colapinto reveló cómo fue su encuentro con los santafesinos dueños de "La Renoleta", el auto ploteado de Alpine.

Franco Colapinto vivió una situación tan inesperada como divertida durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 . En medio de la actividad del paddock de Interlagos, el piloto argentino se cruzó por primera vez con Emi Obern , el artista marplatense que ganó popularidad en las redes sociales por su notable parecido físico con el corredor de Alpine.

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El encuentro quedó registrado en un video que comenzó a circular rápidamente entre los fanáticos del automovilismo. Las imágenes muestran el instante en que Obern consigue acercarse al piloto para saludarlo, después de varios intentos por concretar ese momento.

La reacción de Colapinto llamó especialmente la atención . Al encontrarse frente a quien es conocido en internet como su doble, el argentino lo observó con sorpresa y respondió al saludo con una sonrisa. Incluso tuvo que acomodar los alfajores que llevaba en una mano para poder estrechar la de su imitador.

Para Obern, aquel breve intercambio fue suficiente para cumplir un objetivo que perseguía desde hacía tiempo. Apenas terminó el saludo, expresó su felicidad ante las cámaras: "Me dio la mano. Ya está, ya está. Gracias" .

La reacción de Colapinto llamó especialmente la atención. Al encontrarse frente a quien es conocido en internet como su doble, el argentino lo observó con sorpresa y respondió al saludo con una sonrisa. Incluso tuvo que acomodar los alfajores que llevaba en una mano para poder estrechar la de su imitador.

La escena despertó numerosas reacciones entre los seguidores de Colapinto, que destacaron tanto el parecido entre ambos como la espontaneidad del encuentro.

Quién es Emi Obern, el doble de Franco Colapinto que se volvió viral

Emi Obern es un actor, cantante y creador de contenido oriundo de Mar del Plata que comenzó a hacerse conocido por sus imitaciones del piloto argentino.

Su popularidad creció especialmente durante 2024, cuando empezó a compartir videos en los que reproducía los gestos, las expresiones y la forma de hablar de Colapinto.

Con el tiempo, el personaje apodado "Colapa" consiguió reunir seguidores que esperaban que finalmente pudiera conocer al verdadero piloto de Fórmula 1.

Emi Obern es un actor, cantante y creador de contenido oriundo de Mar del Plata que comenzó a hacerse conocido por sus imitaciones del piloto argentino.

La oportunidad llegó durante el fin de semana de competencia en Brasil, donde Obern consiguió ingresar al paddock y ubicarse en uno de los sectores por los que circulaban los protagonistas del campeonato.

En declaraciones a Pronto, el artista relató el esfuerzo que realizó para conseguir el encuentro: "Estuve en el paddock e hice hasta lo imposible por saludarlo".

También explicó que, después de verlo pasar en otras oportunidades, decidió insistir hasta encontrar el momento indicado.

"Lo veía de lejos y dije: 'La tercera es la vencida'. Viajé, me puse en el pasillito por donde entró, lo vi cara a cara y me dio la mano", recordó.

El imitador reconoció que la repercusión del video superó sus expectativas y celebró haber conseguido lo que tanto buscaba.

"Se hizo re viral y estoy feliz por haber cumplido este sueño", aseguró.

De esta manera, el Gran Premio de Brasil dejó una historia que trascendió lo deportivo. Mientras Colapinto continúa enfocado en su temporada con Alpine, su encuentro con el artista que lo imita se convirtió en uno de los momentos más comentados por sus seguidores en las redes sociales.