Sigue el paro de controladores aéreos: cuándo comienza la medida que afectará a los vuelos nacionales

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) lleva adelante su segunda jornada de paro. A raíz de esto, algunos servicios aéreos vieron afectados sus itinerarios para este jueves.

En una nueva jornada de medida de fuerza , los controladores aéreos llevan adelante un cronograma de acciones impulsadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). La medida gremial de este jueves comenzará a las 16 y se extenderá hasta las 19.

El gremio ya había llevado adelante acciones, el pasado miércoles, que generaron demoras, cancelaciones y modificaciones en los itinerarios de vuelo que afectaron - aproximadamente - a más de 24.000 pasajeros.

El conflicto entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, con medidas de fuerza que, según el gremio, se mantendrán activas hasta el 29 de diciembre y afectarán distintos tramos del tráfico aéreo en todo el país.

Desde la ATEPSA denunciaron una “ una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo ” por parte de las autoridades de EANA. En ese marco, explicaron que el reclamo incluye la reincorporación de trabajadores despedidos, la revisión de las condiciones laborales, el cumplimiento de puntos pendientes del convenio colectivo de trabajo , mejoras en los refrigerios y una reevaluación de la complejidad operativa de los aeropuertos.

El plan de acción contempla interrupciones escalonadas y en diferentes franjas horarias . El próximo martes, la actividad se verá afectada entre las 19 y las 23 en los vuelos de cabotaje. Luego, el sábado 27, de 14 a 17, las demoras impactarán sobre los servicios internacionales en todos los aeropuertos del país. Finalmente, el lunes 29, entre las 8 y las 11, la medida alcanzará a toda la aviación comercial y no comercial a nivel nacional.

En paralelo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) hizo público su respaldo al reclamo de ATEPSA. A través de un mensaje difundido en la red social X, señalaron: “Desde APLA, manifestamos nuestro apoyo a la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación - ATEPSA, con motivo de las medidas de acción directa que comenzarán a implementarse a partir de hoy”.

Desde APLA, manifestamos nuestro apoyo a la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación - ATEPSA, con motivo de las medidas de acción directa que comenzarán a… pic.twitter.com/V869pSjYTC — APLA (@aplapilotos) December 17, 2025

En el mismo comunicado, el sindicato de pilotos subrayó la necesidad de respetar las condiciones laborales vigentes en la actividad. “Recordamos el cabal cumplimiento de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), particularmente en lo que respecta al tiempo máximo permitido de permanencia en el aeropuerto”, indicaron.

APLA también llamó a sostener una postura común frente a eventuales retrocesos en el sector. “Es fundamental rechazar de manera contundente y colectiva la precarización laboral, la disminución de los derechos de los trabajadores del sector aeronáutico y cualquier forma de vulneración de los mismos”, agregaron.

Del lado empresario, EANA cuestionó con dureza la protesta y calificó la medida como “inadmisible”. Según la empresa, el paro “pretende afectar un servicio esencial garantizado por ley” y busca “interrumpir el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año”.

Paro y conflicto judicial: el Gobierno presentó una denuncia penal contra los controladores aéreos tras la medida de fuerza

El Gobierno avanzó con una denuncia penal contra el gremio que agrupa a los controladores aéreos luego de las medidas de fuerza que provocaron fuertes alteraciones en la operatoria de vuelos en aeropuertos de todo el país. La presentación fue realizada por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas.

La acción judicial está dirigida contra ATEPSA y apunta a presuntas infracciones aeronáuticas y eventuales delitos vinculados con la seguridad operacional. Según EANA, las protestas incluyeron paralizaciones y acciones que afectaron la prestación normal de un servicio considerado esencial.

En la denuncia se detalla que, durante las medidas de fuerza, se colocaron banderas en las torres de control del Aeroparque Jorge Newbery y del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Para la empresa estatal, este tipo de acciones no solo obstaculizó tareas operativas sensibles, sino que también pudo haber comprometido la seguridad de las operaciones aéreas y la integridad de pasajeros, tripulaciones y equipamiento.

El escrito judicial sostiene que los hechos encuadran en una presunta violación de la Ley N.º 17.285, que rige el Código Aeronáutico, y fue presentado tras una jornada de paro que derivó en demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos en distintos puntos del país.