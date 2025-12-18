Aumentos por movilidad para jubilaciones, pensiones y asignaciones en diciembre 2025

La actualización mensual modifica las cifras oficiales y define las reglas vigentes del organismo nacional.

Las prestaciones de ANSES se actualizan en diciembre, según la inflación de octubre.

El fin de año llega con ajustes en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que impactan en los ingresos de millones de personas. Los valores se actualizan a partir del esquema vigente, que toma como referencia la inflación de los dos meses anteriores.

Durante el mes de diciembre 2025, los haberes previsionales reflejan el último aumento del año, junto con montos adicionales que refuerzan los ingresos más bajos. Los nuevos importes ya forman parte del calendario de pagos.

El mecanismo actual fija las actualizaciones todos los meses, según el Índice de Precios al Consumidor de los dos meses anteriores. El porcentaje sale del dato oficial informado por el INDEC .

Este sistema permite que cada variación inflacionaria impacte en el monto de los meses posteriores. Es por eso, que el índice de octubre definió los valores que se cobran ahora en diciembre, mientras que el de noviembre va a marcar los montos del mes de enero.

En diciembre se da una suba del 2,34% . La jubilación mínima, al sumar el bono extraordinario de $70.000 y el aguinaldo, alcanza los $581.319,39 .

Quienes perciben haberes previsionales que no superan los $410.879,59 (que es el monto base sin extras) acceden a un refuerzo proporcional hasta llegar a ese tope.

Los valores para el resto quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $479.055,51

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $427.923,57

Pensión para Madres de siete hijos: $581.319,39

Impacto del aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo

Las prestaciones sociales también reflejan el incremento mensual del 2,34%. La Asignación Universal por Hijo se fija en $122.492 y la AUH por hijo con discapacidad pasa a $398.853.

En el caso de la Asignación por Embarazo, el valor en zona general es de $97.993,60, mientras que en zona austral es de $127.392. Estos importes también se liquidan según el cronograma habitual.

Montos de las Asignaciones Familiares (SUAF)

Las Asignaciones Familiares dependen del Ingreso del grupo familiar, que surge de la suma de los ingresos de todos sus integrantes.

Con el nuevo ajuste, la Asignación Familiar por Hijo empieza en $61.251,51 para ingresos de hasta $926.676 y baja de forma escalonada hasta los $12.891,77 en el tramo más alto de ingresos. Para hijos con discapacidad, los valores van desde $199.433,03 hasta $89.042,86, según el nivel de ingresos.

La asignación por cónyuge queda en unos $14.858,74. Las de pago único quedan en $71.395,45 por nacimiento, $426.876,51 por adopción y $106.903,34 por matrimonio. El prenatal replica los montos de la asignación por hijo.