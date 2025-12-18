La inflación de EEUU desaceleró al 2,7% y quedó por debajo de lo previsto por el mercado

El IPC fue menor al 3% de septiembre. El mercado esperaba una inflación del 3,1%, pero el dato resultó mejor. Las secuelas del shutdown en las estadísticas.

La inflación de EEUU aumentó menos de lo esperado en noviembre . El índice de precios al consumidor (IPC) del país norteamericano se desaceleró al 2,7% interanual , según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicados este jueves.

Si bien se mantiene por encima del objetivo del 2% anual fijado por la Reserva Federal (Fed) , la cifra marca una desaceleración respecto del 3% de septiembre . También se ubica por debajo del 3,1% que esperaban los analistas del mercado.

Mientras tanto, la inflación subyacente , que excluye elementos volátiles como alimentos y energía, aumentó 2,6% interanual en noviembre y también se ubicó por debajo de las estimaciones previas, que rondaban el 3%. Por otro parte, el IPC aumentó un 3% en los 12 meses hasta septiembre.

De todas maneras, los economistas aclaran que hay que tomar con cierto reparo estos indicadores de precios, ya que son los primeros desde que finalizó el cierre del gobierno (shutdown) a mediados de noviembre.

Plantearon que el aumento menor de lo esperado en el IPC probablemente se debió al retraso en la recopilación de datos a finales de mes, cuando los minoristas ofrecieron descuentos por la temporada navideña, según los analistas. Por ese motivo, esperan una aceleración en diciembre .

El impacto sobre el mercado

Desde el equipo de Balanz Research explicaron que "dado el cierre del gobierno y la falta de datos precisos, es esperable que el dato de hoy sea recibido con cierto escepticismo, pero sin duda va a favorecer la discusión respecto a la velocidad de los recortes de la tasa de política monetaria de la Fed en 2026 y la magnitud de los mismos".

Comentaron que hasta ahora el mercado esperaba dos cortes de 25 puntos básicos en 2026, el primero en abril y el segundo entre julio-septiembre, mientras que actualmente "está incorporando con mayor probabilidad un tercer recorte de 25 puntos básicos para diciembre".

En cuanto a los bonos del Tesoro de EEUU, destacaron que "los bonos a 2 y 10 años operan en 3,45% y 4,11%, respectivamente, mostrando compresiones entre 3-4pbs". Por el lado de las acciones, "los futuros del S&P 500 y el Nasdaq se aceleraron después de conocido el dato de inflación".

El "agujero negro" de datos en octubre

La BLS no publicó las variaciones mensuales del IPC de octubre después de que el cierre gubernamental de 43 días impidiera la recopilación durante ese mes, por lo que su recopilación se canceló, debido a que los datos de precios no pudieron recopilarse retroactivamente.

La agencia de estadísticas reconoció que "no puede proporcionar orientación específica a los usuarios de datos para comprender las observaciones faltantes de octubre".

El cierre gubernamental más prolongado de EEUU también afectó los datos del mercado laboral, ya que el gobierno no publicó la tasa de desempleo de octubre por primera vez en su historia.