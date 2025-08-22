El creador de "Black Mirror" reveló su preocupación por el uso de Inteligencia Artificial por parte de los estudios

Charlie Brooker habló sobre sus preocupaciones respecto a la IA durante el Festival de Televisión de Edimburgo.

El creador de Black Mirror , Charlie Brooker , se encuentra entre temporadas de la producción de su éxito distópico de Netflix , pero el escritor sigue pensando en nuevas formas en que la tecnología podría afectar nuestro futuro.

Los guionistas de Hollywood suelen temer recibir notas de los ejecutivos de los estudios sobre sus guiones. Pero Brooker ve cómo este proceso creativo podría empeorar aún más si los ejecutivos empiezan a mostrar sus guiones a un modelo de Inteligencia Artificial.

Hablando en el Festival de Televisión de Edimburgo , Brooker describió un escenario en el que los guiones se introducirían en una máquina que podría producir un corte preliminar animado (una “animática de IA”) de la película a partir del cual se podrían sugerir cambios al estudio.

"Me pareció plausible, porque básicamente el guion se convierte en un eslogan" , dijo el escritor británico al público. "Eso me preocupa".

Dicho esto, Brooker dijo que no le preocupa que los escritores sean reemplazados por completo por la IA, ya que un modelo de máquina no puede reemplazar los matices de la escritura de una experiencia humana ("Espero que todavía haya un trabajo para mantener los teclados calientes con carne", dijo).

En comentarios reportados en otra parte, Brooker agregó que los fanáticos le dijeron que preferían el drama antológico cuando era una producción británica y "no tenía estadounidenses en él" y el final era más consistentemente terrible.

“Cada episodio había sido sombrío y horrible, con un final sombrío y horrible, y luego la serie llegó a Netflix”, recordó. “A veces la gente me dice: 'Lo prefería cuando no había estadounidenses y todos tenían mala dentadura... y les pasaba lo peor del mundo, y luego morían. ¿Podrían hacer eso, por favor?'. Netflix nunca me dijo: '¿Podrían hacer esto un poco más alegre y estadounidense?'. Pensaba: si solo hacía finales malos, A, es muy predecible y B, me aburriría mucho. Así que el primer episodio que escribí para Netflix se llamó 'San Junipero'”.

"Estaba experimentando y pensando: '¿Puedo escribir una historia optimista?'", recordó. "¿Qué pasa si lo hago? Fue aterrador. Y fue uno de los episodios más populares que hemos hecho".

La séptima temporada de Black Mirror se estrenó en abril y se celebró en gran medida como un regreso a la normalidad para la serie. Sin embargo, no se ha anunciado oficialmente una octava temporada.