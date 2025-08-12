SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
12 de agosto 2025 - 14:11

Llega el Travel Sale 2025: cuotas interés, premios y promociones para destinos locales e internacionales

El evento transcurrirá durante la última semana de agosto. La iniciativa es impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

Conocé todos los detalles del Travel Sale 2025.

Conocé todos los detalles del Travel Sale 2025.

Del 25 al 31 de agosto de 2025 se llevará a cabo una nueva edición del Travel Sale, iniciativa impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Desde su lanzamiento en 2015, este evento busca fomentar los viajes de los argentinos y brindar oportunidades para planificar vacaciones y escapadas mediante agencias de viajes de todo el país.

La de 2025 será la 11ª edición del Travel Sale, evento que contará con la participación de más de 100 agencias que ofrecerán beneficios exclusivos destinados a facilitar el acceso a diversos destinos y a fortalecer la digitalización del sector turístico en Argentina.

Informate más

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, destacó la evolución de la iniciativa turística como una herramienta fundamental para este sector: “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales".

Por su parte, el vocero del evento, Martín Romano, destacó el crecimiento que muestra esta iniciativa año a año: “Esta edición reafirma el crecimiento sostenido del Travel Sale como evento clave para acercar oportunidades reales de viaje. Año tras año sumamos más agencias, más destinos y más beneficios, haciendo que cada vez más argentinos puedan concretar sus planes de viajar con confianza y buenos precios”.

verano vacaciones.jpg
La de 2025 será la 11ª edición del Travel Sale.

La de 2025 será la 11ª edición del Travel Sale.

Uno de los focos centrales para esta edición será la financiación de los viajes. El Travel Sale contará con acuerdos con bancos y aerolíneas para ofrecer paquetes nacionales e internacionales en cuotas sin interés, además de otras modalidades de pago y beneficios exclusivos en vuelos, hoteles y servicios complementarios.

Entre las promociones más destacadas se incluyen cuotas sin interés para viajes a distintas ciudades argentinas y capitales internacionales, además de diversos descuentos en alojamientos y excursiones. Por otro lado, las empresas aéreas también ofrecerán beneficios adicionales en la compra de pasajes, como upgrades de servicio y equipaje sin cargo, mientras que las agencias dispondrán de financiamiento bancario para ampliar el acceso a estas oportunidades.

Aunque las cifras finales de ventas y participación se conocerán una vez concluida la edición, las autoridades de FAEVYT y los organizadores confían en que el Travel Sale 2025 superará los resultados anteriores, desde el volumen de las operaciones hasta los clientes alcanzados por las promociones y facilidades.

Una propuesta federal con apoyo de las empresas

El evento también tendrá, este año, apoyos de varias provincias argentinas. Destacan entre ellas Neuquén, Salta, Jujuy y Catamarca, junto con el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Las mencionadas provincias ofrecerán en esta edición sus propias propuestas turísticas, destacando atractivos naturales, culturales y gastronómicos para captar visitantes.

En el plano empresarial, participarán compañías como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que ofrecerán beneficios y oportunidades para viajar. Estos aportes se integrarán en los paquetes de las agencias, con la posibilidad de que los clientes puedan combinar servicios y experiencias con ventajas adicionales.

Travel Sale 2025: los sorteos del evento

Previo al inicio oficial, el público podrá participar en sorteos de más de 30 experiencias turísticas únicas en Argentina y la región. La modalidad de participación se anunciará a través de los canales oficiales del Travel Sale.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TravelSaleAR/status/1954934886009094149&partner=&hide_thread=false

Los premios incluyen desde estadías en hoteles de diferentes categorías hasta paquetes completos que combinan transporte, alojamiento y actividades en destino. La participación de más de 100 agencias garantiza una oferta amplia que abarca desde escapadas cercanas hasta circuitos internacionales, con propuestas que se adaptan a distintos presupuestos y preferencias.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias