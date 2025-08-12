Llega el Travel Sale 2025: cuotas interés, premios y promociones para destinos locales e internacionales

El evento transcurrirá durante la última semana de agosto. La iniciativa es impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

Del 25 al 31 de agosto de 2025 se llevará a cabo una nueva edición del Travel Sale , iniciativa impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Desde su lanzamiento en 2015, este evento busca fomentar los viajes de los argentinos y brindar oportunidades para planificar vacaciones y escapadas mediante agencias de viajes de todo el país.

La de 2025 será la 11ª edición del Travel Sale , evento que contará con la participación de más de 100 agencias que ofrecerán beneficios exclusivos destinados a facilitar el acceso a diversos destinos y a fortalecer la digitalización del sector turístico en Argentina.

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, destacó la evolución de la iniciativa turística como una herramienta fundamental para este sector: “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales".

Por su parte, el vocero del evento, Martín Romano, destacó el crecimiento que muestra esta iniciativa año a año: “Esta edición reafirma el crecimiento sostenido del Travel Sale como evento clave para acercar oportunidades reales de viaje. Año tras año sumamos más agencias, más destinos y más beneficios, haciendo que cada vez más argentinos puedan concretar sus planes de viajar con confianza y buenos precios”.

Uno de los focos centrales para esta edición será la financiación de los viajes . El Travel Sale contará con acuerdos con bancos y aerolíneas para ofrecer paquetes nacionales e internacionales en cuotas sin interés , además de otras modalidades de pago y beneficios exclusivos en vuelos , hoteles y servicios complementarios.

Entre las promociones más destacadas se incluyen cuotas sin interés para viajes a distintas ciudades argentinas y capitales internacionales, además de diversos descuentos en alojamientos y excursiones. Por otro lado, las empresas aéreas también ofrecerán beneficios adicionales en la compra de pasajes, como upgrades de servicio y equipaje sin cargo, mientras que las agencias dispondrán de financiamiento bancario para ampliar el acceso a estas oportunidades.

Aunque las cifras finales de ventas y participación se conocerán una vez concluida la edición, las autoridades de FAEVYT y los organizadores confían en que el Travel Sale 2025 superará los resultados anteriores, desde el volumen de las operaciones hasta los clientes alcanzados por las promociones y facilidades.

Una propuesta federal con apoyo de las empresas

El evento también tendrá, este año, apoyos de varias provincias argentinas. Destacan entre ellas Neuquén, Salta, Jujuy y Catamarca, junto con el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Las mencionadas provincias ofrecerán en esta edición sus propias propuestas turísticas, destacando atractivos naturales, culturales y gastronómicos para captar visitantes.

En el plano empresarial, participarán compañías como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que ofrecerán beneficios y oportunidades para viajar. Estos aportes se integrarán en los paquetes de las agencias, con la posibilidad de que los clientes puedan combinar servicios y experiencias con ventajas adicionales.

Travel Sale 2025: los sorteos del evento

Previo al inicio oficial, el público podrá participar en sorteos de más de 30 experiencias turísticas únicas en Argentina y la región. La modalidad de participación se anunciará a través de los canales oficiales del Travel Sale.

Los premios incluyen desde estadías en hoteles de diferentes categorías hasta paquetes completos que combinan transporte, alojamiento y actividades en destino. La participación de más de 100 agencias garantiza una oferta amplia que abarca desde escapadas cercanas hasta circuitos internacionales, con propuestas que se adaptan a distintos presupuestos y preferencias.