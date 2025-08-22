"Tu lista según el zodiaco" la nueva opción para ver películas y series en Netflix

Con este lanzamiento, cada signo zodiacal tendrá su propia fila que incluirá diferentes títulos que reflejan los rasgos más únicos, energías y temas más asociados a ellos.

Una nueva opción para ver películas y series en Netflix.

Este 21 de agosto llegó "Tu lista según el zodiaco" , una nueva colección de series y películas para explorar la variedad disponible en Netflix a través de la mirada de los astros. Esta lista fue creada por un equipo interno de personas encargado de imaginar, seleccionar y proponer recomendaciones con diferentes temáticas y estados de ánimo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con este lanzamiento, cada signo zodiacal tendrá su propia fila que incluirá diferentes títulos que reflejan los rasgos más únicos, energías y temas más asociados a ellos.

Existen cientos de filas y colecciones de series y películas para todos los gustos. Todas ellas tienen como objetivo que la experiencia de los miembros sea intuitiva y emocionante . Sin importar el momento o estado de ánimo, Netflix busca que sus usuarios siempre puedan descubrir con facilidad algo que conecte con sus gustos e intereses.

A continuación podés encontrar algunas series y películas disponibles en Netflix que resuenan con las particularidades de cada signo y que conforman esta colección zodiacal que se irá actualizando mes a mes.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los grandes robos (planeación, eficacia, detalle)

Gambito de dama, Bronca, El robo del siglo, Celda 211, Yo no soy Mendoza, Secuestro del vuelo 601, Baby Bandito

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Thrillers románticos (equilibrio entre el amor y la guerra, diplomacia, adaptabilidad)

Ozark, Peaky Blinders, De vuelta a la acción, Designated Survivor, Asesino a sueldo, Perfil falso, Cohen vs. Rosi

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Misterios (pasión, carisma, seducción, misterio)

Merlina, You, El agente nocturno, Manifiesto, Glass Onion: Un misterio de Knives Out, Acusada, Atrapados, Belascoarán, Historia de un Crimen: Mauricio Leal, Pacto de silencio

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Aventura (energía, curiosidad, optimismo)

One Piece, The Witcher, Alerta roja, Avatar: La leyenda de Aang, Bandidos

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Historias de negocios / instinto emprendedor (ambición, trabajo arduo)

Woo, una abogada extraordinaria, Dept Q., La diplomática, División Palermo, Campamento con mamá, No puedo vivir sin ti, Dime cuando tú, Ojitos de huevo, Perfectos desconocidos, Tríada

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Historias de extraterrestres, sci-fi, el espacio (excéntricos, peculiares, marginados)

Stranger Things, Rebel Moon, El hombre que amaba los platos voladores

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Romance (soñadores, romance)

Bridgerton, Un deseo irlandés, Por siempre, Besos, Kitty, Cásese quien pueda

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Realities de competencias (competitivos, valientes, osados)

Habilidad física: 100, El juego del calamar: El desafío, Kaos, El amor es ciego: Brasil - Después del altar

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Comida y fiestas (materialistas, posesivos, siempre a la moda)

El regreso a casa de Madea, Nonnas, Heeramandi, Carnaval, Made in Mexico

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Especiales de comedia y personajes parlanchines (sociales, juguetones, chistosos)

Ali Wong: Single Lady, Big Mouth, Nadie quiere esto, Envidiosa, Al sur del corazón, Anónima, Busco novio para mi mujer, El niñero

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Dramas apasionados (emotivos, sensibles)

Heartstopper, Mi lista de deseos, Ginny y Georgia, Los dos hemisferios de Lucca, Luis Miguel - La serie, Paquita la del Barrio, Ruido

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La realeza y líderes (seguridad, generosidad, lealtad)

The Crown, La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, Emily en París, El bonaerense