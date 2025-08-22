"Tu lista según el zodiaco" la nueva opción para ver películas y series en Netflix

Este 21 de agosto llegó "Tu lista según el zodiaco", una nueva colección de series y películas para explorar la variedad disponible en Netflix a través de la mirada de los astros. Esta lista fue creada por un equipo interno de personas encargado de imaginar, seleccionar y proponer recomendaciones con diferentes temáticas y estados de ánimo.
Con este lanzamiento, cada signo zodiacal tendrá su propia fila que incluirá diferentes títulos que reflejan los rasgos más únicos, energías y temas más asociados a ellos.
Existen cientos de filas y colecciones de series y películas para todos los gustos. Todas ellas tienen como objetivo que la experiencia de los miembros sea intuitiva y emocionante. Sin importar el momento o estado de ánimo, Netflix busca que sus usuarios siempre puedan descubrir con facilidad algo que conecte con sus gustos e intereses.
A continuación podés encontrar algunas series y películas disponibles en Netflix que resuenan con las particularidades de cada signo y que conforman esta colección zodiacal que se irá actualizando mes a mes.
Películas y series para ver en Netflix según tu signo del zodiaco
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Los grandes robos (planeación, eficacia, detalle)
Gambito de dama, Bronca, El robo del siglo, Celda 211, Yo no soy Mendoza, Secuestro del vuelo 601, Baby Bandito
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Thrillers románticos (equilibrio entre el amor y la guerra, diplomacia, adaptabilidad)
Ozark, Peaky Blinders, De vuelta a la acción, Designated Survivor, Asesino a sueldo, Perfil falso, Cohen vs. Rosi
Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)
Misterios (pasión, carisma, seducción, misterio)
Merlina, You, El agente nocturno, Manifiesto, Glass Onion: Un misterio de Knives Out, Acusada, Atrapados, Belascoarán, Historia de un Crimen: Mauricio Leal, Pacto de silencio
Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)
Aventura (energía, curiosidad, optimismo)
One Piece, The Witcher, Alerta roja, Avatar: La leyenda de Aang, Bandidos
Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)
Historias de negocios / instinto emprendedor (ambición, trabajo arduo)
Woo, una abogada extraordinaria, Dept Q., La diplomática, División Palermo, Campamento con mamá, No puedo vivir sin ti, Dime cuando tú, Ojitos de huevo, Perfectos desconocidos, Tríada
Acuario (21 de enero al 19 de febrero)
Historias de extraterrestres, sci-fi, el espacio (excéntricos, peculiares, marginados)
Stranger Things, Rebel Moon, El hombre que amaba los platos voladores
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Romance (soñadores, romance)
Bridgerton, Un deseo irlandés, Por siempre, Besos, Kitty, Cásese quien pueda
Aries (21 de marzo al 20 de abril)
Realities de competencias (competitivos, valientes, osados)
Habilidad física: 100, El juego del calamar: El desafío, Kaos, El amor es ciego: Brasil - Después del altar
Tauro (21 de abril al 20 de mayo)
Comida y fiestas (materialistas, posesivos, siempre a la moda)
El regreso a casa de Madea, Nonnas, Heeramandi, Carnaval, Made in Mexico
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Especiales de comedia y personajes parlanchines (sociales, juguetones, chistosos)
Ali Wong: Single Lady, Big Mouth, Nadie quiere esto, Envidiosa, Al sur del corazón, Anónima, Busco novio para mi mujer, El niñero
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Dramas apasionados (emotivos, sensibles)
Heartstopper, Mi lista de deseos, Ginny y Georgia, Los dos hemisferios de Lucca, Luis Miguel - La serie, Paquita la del Barrio, Ruido
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
La realeza y líderes (seguridad, generosidad, lealtad)
The Crown, La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, Emily en París, El bonaerense
