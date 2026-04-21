Paro nacional de ATE: prevén demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país por la medida de fuerza + Seguir en









La medida incluye un cese de actividades durante la realización de asambleas informativas y protestas. La concentración principal se llevará en CABA y la participación de ANAC puede impactar en procesos administrativos, inspecciones, habilitaciones y coordinación operativa.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se sumó a la medida de fuerza. Mariano Fuchila

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro nacional este martes 21 de abril, con cancelaciones y demoras previstas en los servicios de vuelos. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se sumó a la medida de fuerza y se esperan movilizaciones en Aeroparque y otros aeropuertos del país con fuerte tráfico internacional para reclamar por una recomposición salarial y rechazar los ajustes en el sector público.

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La concentración principal se llevará a cabo en CABA, a partir de las 11 de la mañana frente a Costa Salguero, en las inmediaciones de los ingresos al Aeroparque Jorge Newbery. Las medidas tendrán eco en diferentes puntos del país y estarán acompañadas de asambleas, radios públicas y ruidazos.

La protesta se produce tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno, en un escenario más amplio de confrontación entre la administración de Javier Milei y los sindicatos estatales, en un contexto de ajuste fiscal, congelamiento salarial y reestructuración del Estado.

Paro nacional de ATE: prevén demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país por la medida de fuerza La medida involucra principalmente a los controladores terrestres y trabajadores de ANAC afiliados a ATE, un sector clave para el funcionamiento cotidiano de la aviación civil. Aunque no se trata de controladores aéreos en sentido estricto —cuyas medidas suelen estar sujetas a restricciones legales especiales—, la participación de personal de ANAC puede impactar en procesos administrativos, inspecciones, habilitaciones y coordinación operativa.

Aeroparque Jorge Newbery Aeropuerto Migraciones La medida involucra principalmente a los controladores terrestres y trabajadores de ANAC afiliados a ATE, un sector clave para el funcionamiento cotidiano de la aviación civil. Mariano Fuchila Desde el gremio explicaron que el conflicto salarial lleva meses sin resolverse y que el Gobierno “no tiene voluntad política” para destrabar la situación, sostuvo NA. Desde ATE-ANAC sostuvieron que la gestión nacional incumplió acuerdos previos, incluida la conciliación obligatoria y avanzó con normativas que buscarían limitar el derecho a la protesta, incluso cuando el sindicato acató los plazos legales.

Uno de los puntos centrales de la jornada será la movilización a Aeroparque Jorge Newbery, con concentración prevista a partir de las 12 del mediodía en la intersección de avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. Desde allí, los manifestantes se desplazarán hacia la terminal aérea. ATE realiza un paro nacional por reclamo salarial y no descarta bloquear los accesos a aeropuertos “El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial. Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza”, denunció el secretario general de ATE Nacional Rodolfo Aguiar. El dirigente gremial, uno de los más combativos contra la administración libertaria, le puso números al ajuste que están sufriendo los empleados públicos. “Desde el 10 de diciembre del 2023, entre Milei y UPCN le robaron en promedio más de 11 millones de pesos a cada uno de los estatales. Tenemos que romper ese pacto para el ajuste en el sector público”, dijo. La medida de fuerza fue resuelta mediante la reunión de Consejo Directivo Nacional del pasado 9 de abril, con participación de los 24 secretarios generales de las provincias. “El presidente pide paciencia, pero paciencia no hay. La paciencia se terminó. El Gobierno se consumió todo el saldo que tenía a favor", agregó Aguiar.

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