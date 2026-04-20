ATE realizará un paro nacional por reclamo salarial y no descarta bloquear los accesos a aeropuertos

El gremio de estatales se concentrará este martes en diferentes puntos del país, con epicentro en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery. Aseguran que los trabajadores públicos perdieron más de $11 millones en dos años de gobierno de Javier Milei.

En el marco de un paro nacional , la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este martes protestas y movilizaciones en aeropuertos de zonas turísticas de fuerte tráfico internacional para reclamar por una recomposición salarial y rechazar los ajustes en el sector público. El gremio de estatales no descarta bloquear los accesos para exigir la reapertura de las paritarias.

La concentración principal se llevará a cabo en CABA, a partir de las 11 de la mañana frente a Costa Salguero, en las inmediaciones de los ingresos al Aeroparque Jorge Newbery. Las medidas tendrán eco en diferentes puntos del país y estarán acompañadas de asambleas, radios públicas y ruidazos.

“El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial. Hemos agotado todas las instancias . No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza”, denunció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El dirigente gremial, uno de los más combativos contra la administración libertaria, le puso números al ajuste que están sufriendo los empleados públicos. “Desde el 10 de diciembre del 2023, entre Milei y UPCN le robaron en promedio más de 11 millones de pesos a cada uno de los estatales. Tenemos que romper ese pacto para el ajuste en el sector público”, dijo.

La medida de fuerza fue resuelta mediante la reunión de Consejo Directivo Nacional del pasado 9 de abril, con participación de los 24 secretarios generales de las provincias. “El presidente pide paciencia, pero paciencia no hay. La paciencia se terminó. El Gobierno se consumió todo el saldo que tenía a favor" , agregó Aguiar.

Además, denunció que en el Poder Ejecutivo "pretenden avanzar con más despidos y amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar y será su exclusiva responsabilidad”, concluyó Aguiar.

Rodolfo Aguiar ATE Rodolfo Aguiar, secretario nacional de ATE, reclama la reapertura de paritarias y un aumento salarial que permita recomponer los ingresos de los trabajadores estatales.

Gremios denuncian que sus trabajadores perdieron $11 millones en el gobierno de Milei

Desde ATE explicaron en la protesta se da dentro del marco del periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional, que abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. En ese plazo, según denuncia el gremio, Nación otorgó aumentos para ese tramo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación.

El gremio estatal aclara además que aún resta conocerse la evolución de los precios de los últimos meses de ese lapso. Luego del 3,4% que reportó el INDEC para marzo, resta saber las cifras de abril y mayo. Economistas y consultoras estiman que el cuarto mes del año podría ubicarse en torno a los tres puntos mensuales. Los estatales denuncian que durante la gestión libertaria ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo.

En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, Portuarios, Molineros, Papeleros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.917.049 en el sector público y $2.274.545 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 58 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.

Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado.