Residente debutará como director en una película con Bad Bunny, Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem

El cineasta ganador del Óscar, Alejandro G. Iñárritu, será productor ejecutivo. Pérez Joglar coescribió el guion con Alexander Dinelaris, guionista de "Birdman", ganador del Oscar.

René Pérez Joglar, el rapero puertorriqueño también conocido como Residente, hará su debut como director de largometrajes con la épica histórica Porto Rico, que tendrá como protagonista a Bad Bunny (también conocido como Benito Martínez Ocasio).

Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem también participarán en el proyecto, descrito como un "épico western caribeño y drama histórico" que explorará los orígenes de Puerto Rico. Pérez Joglar coescribió el guion con Alexander Dinelaris, guionista de Birdman, ganador del Oscar.

De qué trata Porto Rico Según se describió como un drama histórico basado en la vida del revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román, conocido como Águila Blanca, ambientado en la isla a finales del siglo XIX. Maldonado Román luchó contra el colonialismo liderando una pandilla de exconvictos para reivindicar a Puerto Rico en su búsqueda de su identidad como país.

“Desde niño he soñado con hacer una película sobre mi país. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, declaró Pérez Joglar. “Esta película es una reafirmación de quiénes somos, narrada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.

Norton dijo: “Esta película se encuentra en una tradición de películas que amamos profundamente, desde El Padrino hasta Gangs of New York , que nos emocionan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, al mismo tiempo que nos obligan a enfrentar la historia en la sombra bajo la narrativa estadounidense del idealismo”.

El cineasta ganador del Oscar, Alejandro G. Iñárritu, será productor ejecutivo junto con Scott Budnick bajo su sello 1Community. Mike Novogratz, Sukey Novogratz, José E. Feliciano, Kwanza Jones, Henry R. Muñoz III y Noah Assad también serán productores ejecutivos. Pérez Joglar y Erick Douât producirán para 1868 Studios, una alianza entre Joglar y Sony Music que se centra en llevar historias latinas al público global. Norton, Bill Migliore y Michael Bederman producirán para Class 5 Films (The Painted Veil, Motherless Brooklyn). La película contará con el apoyo de Live Nation Studios y Class 5 Films.