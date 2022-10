Ciudad: médicos residentes y concurrentes realizaron un paro en reclamo de mejores salarios

Pero adelantaron que en base a como se estuvo desarrollando la negociación "Quirós desoye el reclamo de residentes y concurrentes ofreciendo una cifra de 15 mil pesos por encima del salario actual", cuando el reclamo de recomposición salarial propuesto por la asamblea era del 100%.

Acusación contra Fernán Quirós

"El ministro continúa desoyendo nuestro reclamo de un salario que nos saque de la línea de pobreza ofreciendo un mísero monto de 15 mil pesos encima del salario actual y continúa ninguneando a los concurrentes, profesionales de salud que trabajan gratuitamente", explicaron los dirigentes a la prensa, y advirtieron que "si el Gobierno de la Ciudad continúa ignorando la situación se continuará con el plan de lucha iniciado hace ya seis semanas."

Los profesionales de la salud se concentraron al mediodía en la sede de la cartera de Salud, ubicada en Bolívar 1, frente a Plaza de Mayo, a la espera de la reunión pactada para las 17. Allí, reclamaron "recomposición salarial para los residentes y salario y ART para concurrentes".

"Seguimos luchando juntos hasta ganar. En la calle, por nuestros salarios, en defensa de la salud pública", expresaron.

La residente del Hospital Elizalde Melina Michniuk indicó a Télam que "hay rumores" de una propuesta de "mejora salarial" por parte de la cartera de Salud.

"No quedan claro los números y, hasta que no esté por escrito, no tenemos nada que discutir. El reclamo sigue firme, en cuanto a la recomposición al 100% y el reconocimiento de los concurrentes que laburan gratis", expresó sobre ese sector, que, dijo, trabaja 'ad honorem'.

En esta línea, los residentes recordaron que fueron necesarios "ocho paros y diez movilizaciones" para que Quirós "se comprometa a recibirlos".

"La crisis de la salud pública pareciera no ser una prioridad para este Gobierno", denunciaron.

Michniuk se hizo eco de estas opiniones y recalcó que la acción que están llevando adelante es "contra el vaciamiento del sistema de salud y en defensa de la salud pública".

Médicos.jpg

Reclamos de médicos residentes: dos paros en una semana

El conflicto salarial con los médicos residentes lleva a la realización del cese de actividades durante las últimas semanas. El miércoles pasado, establecieron "un paro de actividades por tiempo indeterminado" en reclamo de mejoras salariales.

Además, los médicos residentes y concurrentes de Ciudad de Buenos Aires se concentraron a las 10 en avenida Callao y Corrientes para movilizarse nuevamente hasta las oficinas del ministro Quirós, en Bolívar 1, frente a Plaza de Mayo.

"Paramos porque no tenemos confianza en el Gobierno de CABA ni en la Asociación de Médicos Municipales (AMM)", dijo la residente de la Maternidad Sardá Carina Goya.

Los trabajadores de la salud agrupados en la Asamblea de Residentes partieron desde la sede de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) y cortaron la intersección de la avenida Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) y Rivadavia.