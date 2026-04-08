Parques Nacionales relanzó un plan para que sus agentes terminen la secundaria en un plazo de tres años

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial por la Administración de Parques Nacionales. El nuevo esquema reemplaza al programa vigente desde 2022 y amplía su alcance en todo el país.

La Administración de Parques Nacionales (APN) puso en marcha un nuevo programa de terminalidad educativa destinado a su personal, con el objetivo de que quienes no hayan completado la escuela secundaria puedan hacerlo en un plazo máximo de tres años. La decisión fue formalizada a través del Boletín Oficial .

Mediante la resolución 108/2026, el organismo dejó sin efecto el anterior Programa de Fomento a la Terminalidad Educativa, aprobado en 2022, y avanzó con un esquema actualizado que busca ampliar la cobertura y facilitar el acceso en todo el territorio nacional.

Según se detalla en la normativa, la iniciativa apunta a garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad del nivel secundario establecida por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 , al tiempo que refuerza la formación del personal.

El nuevo Programa de Terminalidad Secundaria incorpora cambios en su diseño y funcionamiento. El documento técnico que acompaña la resolución establece un plan que extiende el alcance territorial y mejora las condiciones de acceso para los agentes en todo el país , con la meta de alcanzar a la totalidad del personal que no completó sus estudios.

La coordinación estará a cargo de la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Carrera , que tendrá la responsabilidad de la ejecución operativa. Además, se implementará una Planilla de Seguimiento para centralizar la información sobre la cursada y monitorear el avance de los participantes.

Para garantizar el desarrollo del programa, cada dependencia contará con tutores -agentes de la propia Administración de Parques Nacionales- que acompañarán a los estudiantes durante el proceso formativo. Estos serán designados por resolución del Directorio.

Obligaciones y condiciones del programa

Los agentes que se inscriban deberán cumplir con una serie de pautas, entre ellas: asistir y respetar los horarios y fechas establecidas; participar en las instancias de tutoría; y mantener el cumplimiento de las normas y la convivencia dentro del programa.

El financiamiento estará cubierto con partidas asignadas al Programa 19 de la Entidad 107 de la Administración de Parques Nacionales, en el marco de la Ley de Presupuesto 2026, lo que asegura los recursos para su implementación.

La decisión de actualizar el esquema surge de un análisis realizado por la Dirección de Personal y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, en línea con los objetivos del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025-2027.

En ese marco, desde el organismo remarcaron que contar con el título secundario completo será un requisito mínimo tanto para la permanencia como para el acceso a cargos dentro de la administración.

El programa también prevé la participación de distintas áreas del organismo, incluidas las Direcciones Nacionales, Generales y Áreas Protegidas, que deberán garantizar las condiciones para facilitar la cursada. Además, los agentes podrán optar por distintas modalidades educativas, de acuerdo con sus necesidades y contexto laboral.