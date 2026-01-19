Becas Progresar de ANSES: cómo anotarse en 2026 y cuáles son los montos + Seguir en









El organismo previsional informó los valores del apoyo escolar para jóvenes y adultos que cumplan con los requisitos.

Becas Progresar: los montos y requisitos en enero 2026.

El programa Becas Progresar de ANSES se consolida como un apoyo fundamental para miles de estudiantes argentinos que buscan continuar sus estudios en diferentes niveles educativos. Este beneficio económico mensual está destinado a jóvenes y adultos que cumplen con requisitos académicos y socioeconómicos, garantizando un acceso más equitativo a la educación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En enero de 2026, el organismo confirmó los montos, mientras los beneficiarios esperan la apertura de la nueva inscripción para el ciclo lectivo que comenzará en los próximos meses. Las becas se estructuran en distintas líneas según el nivel educativo, abarcando desde la educación obligatoria hasta la formación universitaria y profesional.

ANSES billetes.webp Quiénes acceden a las Becas Progresar de ANSES Las Becas Progresar están dirigidas a argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal mínima de dos años en el país. Los requisitos varían según la línea de beca, pero incluyen condiciones comunes como:

Edad: Entre 16 y 24 años para las líneas generales, con excepciones que extienden el límite hasta los 30 años para estudiantes avanzados en el nivel superior y sin límite de edad para la línea de Enfermería.

Ingresos familiares: No superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $966.000 mensuales en 2026.

Regularidad académica: Ser alumno regular en una institución educativa pública o privada acreditada, con un avance académico que cumpla con el 50% de las materias aprobadas del año anterior para estudiantes superiores.

Vacunación: Contar con el esquema de vacunación completo o en curso. Tipos y montos de las Becas Progresar en 2026 El programa contempla cuatro líneas principales:

Progresar Obligatorio: Para jóvenes de 16 a 24 años que deseen terminar la primaria o secundaria.

Progresar Superior: Destinado a estudiantes de institutos terciarios y universidades nacionales.

Progresar Enfermería: Orientado a quienes cursan la carrera de Enfermería, sin límite de edad para estudiantes avanzados.

Progresar Trabajo: Dirigido a cursos de formación profesional avalados por el INET. En enero de 2026, los montos de las becas se mantienen sin cambios respecto a 2025, con un valor total de $35.000 mensuales. ANSES liquida el 80% del beneficio de manera mensual ($28.000), mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos académicos.

Los montos específicos para cada nivel son: Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000 (80% del monto total).

Nivel superior:

Primer año: $28.000.



A partir del segundo año: $35.000. Durante enero, los beneficiarios que cumplieron con las condiciones académicas en 2025 reciben el pago del 20% acumulado. Los montos de este reintegro varían según la línea y el momento de inscripción: Quienes se inscribieron en la primera convocatoria de 2025 pueden recibir hasta $56.000 o $63.000 extras.

Quienes lo hicieron en la segunda convocatoria obtienen un refuerzo de $28.000. El Presupuesto Nacional 2026 contempla una actualización en las partidas de becas educativas, por lo que se espera un ajuste en el valor mensual para acompañar la inflación proyectada. El anuncio oficial del nuevo monto se realizará junto con el inicio de la inscripción en marzo. La cantidad de cuotas restantes depende del momento de inscripción durante 2025. Quienes se anotaron en marzo cobran en enero la décima cuota, mientras que los inscriptos en agosto perciben la quinta.