Lanzaron Fundación Parques para recaudar fondos para áreas naturales protegidas

“La Fundación es un puente para construir sinergia entre el sector público y privado. Esto es una experiencia que se da en otros países del mundo. Este puente sirve para tener agilidad incluyo con los aportantes de pequeñas donaciones que quieren ser parte de este maravilloso mundo”, señaló Cabandié.

Fundación Parques presentación.jpg La Fundación Parques será presidida por Federico Granato y tendrá tres vocales de la Administración de Parques Nacionales, uno del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y uno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Según explicaron los organizadores, el fin de la Fundación Parques es fomentar el compromiso de la sociedad para garantizar la existencia de los Parques Nacionales y, en consecuencia, la preservación de la humanidad. Hoy ya son 52 las áreas protegidas, 39 parques nacionales y 14 reservas naturales de la defensa, que en total suman más de 18 millones de hectáreas protegidas. Pero además, hay más de 250 proyectos de restauración, conservación y educación y dos parques nuevos con media sanción de Diputados: Aconquija, en Tucumán, y Traslasierra, en Córdoba.

“Sabemos que los parques nacionales funcionan y en perfectas condiciones con la gente adentro, no cerrados. Tener visitantes, favorecer la industria a cielo abierto y limpia contribuyen a mejorar cada rincón de nuestra Argentina”, resaltó el ministro.

Los objetivos de la Fundación serán captar fondos de pequeños y grandes donantes a través de campañas específicas en materia de conservación y nuevas áreas protegidas, infraestructura, uso público, educación ambiental y ciencia y tecnología. También se busca dotar a la APN de mayor autonomía en el manejo de los recursos provenientes de donaciones; fomentar la participación ciudadana en acciones ambientales concretas; y convocar a participar a diferentes actores de la sociedad civil, investigadores, profesionales y educadores.

Federico Granato, que por ser el titular de APN es el presidente de la Fundación, aseguró que la gente puede suscribirse de forma mensual, y apoyar proyectos en particular. “Esto tiene potencial en adelante para trabajar en conjunto con distintas empresas. Vamos paso a paso para que esto se vaya consolidando porque es para todos”, detalló el presidente de APN.

Esta no es la primera fundación asociada a un organismo público en Argentina. Ya la utilizan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con la Fundación Dr. Manuel Sadosky, el Conicet con la Fundación InnovaT, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con ArgenINTA.

Durante el evento, que contó con performance artísticas audiovisual sobre los parques y un show íntimo de Nación Ekeko, también se resaltó que como toda fundación, esta iniciativa estará sometida a los mecanismos de control establecidos por la IGJ y AFIP para todas las entidades civiles.

“Hay otras experiencias en el mundo donde parque nacionales tienen una fundación que le permiten tener una mayor agilidad de gestión y administración de recursos, en conseguir nuevas fuentes de financiamiento”, explicó Candié en diálogo con la prensa. Y agregó: “La creamos porque en el mundo se movilizan muchos recursos financieros que no se los dan a los Estados, se los dan a fundaciones u ONG’s, y tener una fundación de Parques Nacionales es ir en ese sentido, para tener grandes financiamientos y pequeñas donaciones de filántropos, que muchas veces están muy dispuestos a ser parte de favorecer las áreas protegidas en el mundo”.

Además el ministro subrayó que con este sello se aportará más transparencia a la compra de tierras para convertir en áreas protegidas. “Tenemos una vinculación muy grande con distintas ONG’s que compran tierras para hacer parques nacionales, ahora con la Fundación queremos que eso sea transparente y agilizarlo más, y de esa manera mejorar la infraestructura de los parques para los visitantes y el cuidado de los ecosistemas”, remarcó Cabandié.

En diálogo con Ámbito, Federico Granato dio más detalles de la iniciativa y habló sobre los incendios y la ley de humedales.

Periodista: ¿De qué se trata la iniciativa Fundación Parques?

Federico Granato: La idea es que sea una herramienta a partir de la cual podamos convocar a toda la gente que quiera a colaborar con los parques nacionales, para que nazcan nuevos, crezcan los que están y para que se apliquen en ellos las mejores políticas de conservación.

P.: ¿Pueden colaborar tanto personas, como empresas?

F.G.: Exactamente, a través de la web todos tienen la posibilidad de ser miembros con suscripciones, cada una con su nombre y sus beneficios asociados, y también están los proyectos para que la gente pueda donar y ayudar a esos proyectos. A futuro, tenemos la idea de lanzar campañas en particular y distintas iniciativas.

P.: ¿De dónde surgió la idea?

F.C.: Hace tiempo veníamos analizado distintas variantes de cómo fortalecer el presupuesto de la Administración de Parques. Este año triplicamos nuestro presupuesto, pero también se crearon nuevos parques, como Ansenuza en Córdoba que tiene 600.000 hectáreas, y cuando se cuentan los fondos en función de la cantidad de hectáreas que conservamos nos da mal. Si queremos crear más parque y ampliar los que están necesitamos nuevas herramientas para fortalecer. Ya hay otros países como Estados Unidos, Cuba o Reino Unido, que también tienen fundaciones, y Chile o México, que tiene fondos específicos que se alimentan y solo pueden ser destinados a estos temas, y analizando las posibilidades, definimos que la Fundación era la mejor herramienta.

P.: Una fundación para juntar fondos…

F.G.: Para canalizar la ayuda que hoy quiere llegar a Parques y para salir a buscar a más gente que está comprometida con el ambiente, va tomando conciencia de la importancia de los Parques, y que tengan la posibilidad de acompañarnos.

P.: ¿De cuánto es el déficit que tienen para llegar cubrir los trabajos de conservación?

F.G.: No es un tema de un número específico. Este año junto con el Congreso nacional, provincias, las legislaturas provinciales, comunidades y distintos actores para crear Ansenuza, Islote Lobos (Río Negro) y Campo San Juan (Misiones), que son parques que nacieron este año, y tenemos varios proyectos de seguir creando. En los últimos años se crearon 21 áreas protegidas nuevas, hay dos que están en el Congreso, y la idea es sumar más, lo cual requiere de un presupuesto y trabajo constante. A medida que el organismo crece se va necesitando más presupuesto, y no solo que se creen las áreas, sino que se trabaje en ellas y se hagan proyectos de conversación, restauración y reintroducción de especies, entre otros.

P.: ¿Cuáles son los trabajos para evitar que los incendios afecten a los parques?

F.G.: En el 2020 se creó el fondo para fortalecer el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y eso permitió que el Ministerio de Ambiente multiplique por 30 su presupuesto en materia de incendios, con más aviones, mejor equipamiento, mejor ropa para los brigadistas. Pero si tenés tres años de sequía continuados y bien extremos, hay condiciones naturales muy difíciles. Lo que se puede hacer es reducir el alcance del fuego, porque los incendios se van a producir y hay que trabajar en eso y en lo posterior. Para la restauración, la Fundación puede ser una buena herramienta, como ya nos pasó este año con incendios en Nahuel Huapi y Esteros del Iberá, donde la gente se movilizaba y quería ayudar, pero sin una herramienta como ésta, esa ayuda no la podíamos organizar o no llegaba. Porque para apagar un incendio hay que saber, pero para ayudar, podemos hacerlo todos.

P.: ¿Qué posición tiene la APN frente a la ley de humedales?

F.G.: Queremos que salga, no nos toca en lo general, sino en lo particular. Hay muchos parques que conservan humedales, y siempre vamos a trabajar para la mejor conservación. Una ley perfectible es mejor que no tener ley y ojalá que el Congreso pueda llegar a un consenso entre los dictámenes que se trataron, que contemple todas las miradas posibles y que deje un poquito enojados a todos, pero que permita avanzar y conservar, así como lo hicimos con los glaciares.