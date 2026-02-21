La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilita la descarga digital del Comprobante de Empadronamiento (CODEM), documento válido sin firma ni sello, lo que elimina la necesidad de validaciones presenciales. La constancia refleja la obra social asignada y el grupo familiar declarado en el sistema oficial.
El documento clave de ANSES relacionado a obras sociales que se puede tramitar desde la web
Contar con la acreditación de cobertura médica resulta determinante para resolver gestiones ante clínicas, hospitales y dependencias administrativas.
El acceso alcanza a distintos segmentos del universo previsional y laboral:
- Trabajadores en relación de dependencia
- Titulares de la Prestación por Desempleo y jubilados o pensionados con cobertura médica activa
La herramienta también cumple un rol clave en la administración del núcleo familiar ya que contempla la incorporación de cónyuge o conviviente, hijos solteros hasta 21 años, estudiantes hasta 25 y personas con discapacidad sin límite de edad, según la normativa vigente.
En un contexto donde los organismos priorizan la autogestión, la descarga online permite obtener el comprobante desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, sin turnos ni traslados. El sistema mantiene actualizados los datos, por lo que cada emisión refleja la situación vigente en la base oficial.
Mi ANSES: cómo obtener el comprobante de obra social paso a paso
El trámite se realiza íntegramente en la plataforma oficial y requiere identificación previa. Es indispensable contar con número de CUIL y clave de seguridad social, datos que habilitan el ingreso al perfil personal.
El procedimiento se completa en pocos minutos y no exige validaciones adicionales. El archivo se emite en formato PDF con plena validez administrativa.
Paso a paso para descargar el CODEM:
- Ingresar a: www.anses.gob.ar
- Seleccionar la opción “Mi ANSES”
- Colocar número de CUIL y clave de seguridad social
- Dirigirse a la sección vinculada a obra social
- Elegir “Descargar comprobante”
- Guardar el archivo en formato PDF
Si se detectan errores en los datos o se requiere modificar el grupo familiar, el ajuste puede gestionarse sin acudir a una oficina. La opción Atención Virtual permite solicitar altas o bajas de integrantes con carga de documentación respaldatoria, lo que agiliza la actualización registral.
El sistema contempla los siguientes familiares habilitados:
- Cónyuge o conviviente
- Hijos solteros hasta 21 años
- Hijos estudiantes hasta 25 años
- Hijos con discapacidad, sin tope de edad
Cada descarga refleja la situación vigente en la base de datos oficial. El comprobante mantiene validez tanto para trámites presenciales como digitales, lo que simplifica procesos ante prestadores y organismos públicos.
