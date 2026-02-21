El documento clave de ANSES relacionado a obras sociales que se puede tramitar desde la web

Contar con la acreditación de cobertura médica resulta determinante para resolver gestiones ante clínicas, hospitales y dependencias administrativas.

Verificar esta información evita rechazos en centros de salud y demoras en autorizaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) habilita la descarga digital del Comprobante de Empadronamiento (CODEM) , documento válido sin firma ni sello, lo que elimina la necesidad de validaciones presenciales. La constancia refleja la obra social asignada y el grupo familiar declarado en el sistema oficial.

La herramienta también cumple un rol clave en la administración del núcleo familiar ya que contempla la incorporación de cónyuge o conviviente, hijos solteros hasta 21 años, estudiantes hasta 25 y personas con discapacidad sin límite de edad, según la normativa vigente.

En un contexto donde los organismos priorizan la autogestión, la descarga online permite obtener el comprobante desde cualquier dispositivo con conexión a Internet , sin turnos ni traslados. El sistema mantiene actualizados los datos, por lo que cada emisión refleja la situación vigente en la base oficial.

El trámite se realiza íntegramente en la plataforma oficial y requiere identificación previa. Es indispensable contar con número de CUIL y clave de seguridad social , datos que habilitan el ingreso al perfil personal.

El procedimiento se completa en pocos minutos y no exige validaciones adicionales. El archivo se emite en formato PDF con plena validez administrativa.

Paso a paso para descargar el CODEM:

Ingresar a: www.anses.gob.ar

a: www.anses.gob.ar Seleccionar la opción “ Mi ANSES ”

” Colocar número de CUIL y clave de seguridad social

y clave de seguridad social Dirigirse a la sección vinculada a obra social

Elegir “ Descargar comprobante ”

” Guardar el archivo en formato PDF

Si se detectan errores en los datos o se requiere modificar el grupo familiar, el ajuste puede gestionarse sin acudir a una oficina. La opción Atención Virtual permite solicitar altas o bajas de integrantes con carga de documentación respaldatoria, lo que agiliza la actualización registral.

El sistema contempla los siguientes familiares habilitados:

Cónyuge o conviviente

Hijos solteros hasta 21 años

Hijos estudiantes hasta 25 años

Hijos con discapacidad, sin tope de edad

Cada descarga refleja la situación vigente en la base de datos oficial. El comprobante mantiene validez tanto para trámites presenciales como digitales, lo que simplifica procesos ante prestadores y organismos públicos.