Pequeño J ya está en Argentina: llegó el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela

El principal acusado por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fue extraditado desde Perú.

Pequeño J ya está en la Argentina: llegó el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela

Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J” , fue traslado a Argentina este lunes para ser indagado por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre pasado en la localidad de Florencio Varela .

Pequeño J fue llevado desde la cárcel de Cañete hacia Lima, desde donde abordó un vuelo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez rubo a Buenos Aires. Arribó a la Base Aérea de El Palomar cerca de las 22 horas, y desde allí fue trasladado hacia el penal de Marcos Paz.

Está previsto que Janzen sea indagado este martes por el juez Jorge Ernesto Rodríguez , a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón, quien instruye la causa que investiga los asesinatos de las tres jóvenes. Este procedimiento se realizaría mediante una videollamada , sin necesidad de traslados.

En las imágenes del inicio traslado se lo pudo ver al acusado rapado y vestido con un uniforme de preso en color blanco que llevaba la leyenda "INPE Perú" , en referencia al Instituto Nacional Penitenciario de ese país.

pequeno-j-argentina El principal acusado por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fue extraditado desde Perú.

Cómo fue el traslado de Pequeño J

Pequeño J fue entregado a Interpol durante la madrugada en cumplimiento de un requerimiento internacional por el delito de homicidio agravado, bajo estrictas medidas de seguridad.

Desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detallaron que, “la entrega se realizó a las 04.15 de la madrugada del lunes 4 de mayo, en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad del INPE y de Interpol”.

Tal como se pudo observar en las imágenes difundidas, los agentes penitenciarios custodiaron al interno hasta su entrega a los efectivos de Interpol y luego procedieron a la firma de la documentación correspondiente para su traslado. El operativo fue liderado por el presidente del INPE, Henry Cotos Ochoa.

A su vez, se informó que también fue extraditado el interno Chininin Chuquihuanga Icsar, requerido por las autoridades de Argentina por el delito de agresión sexual contra una menor de edad. “Con la finalidad de garantizar el estado de salud de ambos internos, la autoridad penitenciaria dispuso la evaluación médica correspondiente, cumpliendo los protocolos establecidos”, resaltaron desde el INPE.

Una causa atravesada por la violencia narco

La principal hipótesis sostiene que los crímenes se produjeron en el marco de una represalia vinculada al narcotráfico. Según la investigación, las víctimas fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta en La Matanza, pero luego fueron trasladadas a una vivienda en Florencio Varela, señalada como base operativa de la organización.

Los peritajes forenses describieron un nivel extremo de violencia, con distintos mecanismos de muerte en cada caso. Tras los asesinatos, los cuerpos fueron ocultos y el vehículo utilizado, una camioneta, fue incendiado para eliminar evidencias.

El expediente también incluye a otros diez imputados, acusados de integrar una estructura criminal organizada, con roles específicos dentro del hecho. La causa contempla delitos como homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y violencia de género, entre otros.