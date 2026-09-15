ANSES confirmó el cronograma de la PUAM de septiembre: cuándo se cobra y de cuánto es el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) avanza con el calendario de pagos de septiembre para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La prestación se actualizó este mes y, además, sus beneficiarios reciben el bono extraordinario previsional de $70.000.

La actualización mensual responde al esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que vincula los haberes previsionales con la evolución del IPC . Para septiembre, ANSES tomó como referencia la inflación registrada en julio.

La PUAM incorpora el mismo esquema de fechas que las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo . Por eso, durante esta semana y la próxima, las acreditaciones siguen el número final del documento. Las fechas que quedan del cronograma son:

Quienes tengan documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 ya tuvieron asignadas sus fechas entre el martes 8 y el viernes 11 de septiembre. El esquema no contempla pagos durante el fin de semana y, en septiembre, no hay feriados nacionales que modifiquen estas fechas.

La actualización de septiembre fue del 2,11%. Para la PUAM, el nuevo importe quedó establecido oficialmente en $342.906,56 . El valor fue fijado por la Resolución 257/2026 de ANSES y rige para las prestaciones correspondientes a septiembre. La cifra representa el 80% del haber mínimo previsional , de acuerdo con la fórmula correspondiente a esta prestación.

En septiembre, el haber mínimo garantizado quedó en $428.633,20, también después de aplicar el aumento del 2,11%. Con el refuerzo extraordinario de $70.000, el ingreso bruto de una persona que cobra la PUAM asciende este mes a $412.906,56. El bono no forma parte permanente del haber: se trata de un pago extraordinario.

Qué ocurre con el bono extraordinario para haberes superiores a la mínima

El Gobierno estableció para septiembre un bono extraordinario previsional de hasta $70.000. El Decreto 824/2026 incluyó entre los beneficiarios a los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas, la PUAM y distintas Pensiones No Contributivas. Para quienes cobran hasta el haber mínimo, el refuerzo se paga completo. En septiembre, ese límite es de $428.633,20. La PUAM también recibe los $70.000 completos pese a que su haber mensual es inferior a la mínima, por lo que el total bruto llega a $412.906,56.

En cambio, quienes perciben un haber superior a la mínima no necesariamente reciben los $70.000 completos. El decreto establece que el refuerzo debe cubrir la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance el tope formado por el haber mínimo más el bono máximo. Por ejemplo, una persona cuyo haber previsional mensual se ubica por encima de $428.633,20 pero por debajo de $498.633,20 puede recibir un bono proporcional.

El objetivo es que, sumando el haber y el refuerzo, no se supere ese tope. Quienes ya tienen un ingreso superior a $498.633,20 no reciben este bono extraordinario. El decreto también establece que, en el caso de pensiones con más de un copartícipe, el beneficio se considera como una única titularidad para determinar el acceso al refuerzo. Además, el bono no está sujeto a descuentos ni se computa para otros conceptos previsionales.