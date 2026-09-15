Llega el TramBus a CABA y ya hay cambios en los sentidos de las calles de Caballito y Almagro + Agregar ámbito en









El Gobierno porteño puso en marcha modificaciones en el tránsito, el estacionamiento y los recorridos de colectivos para adaptar la llegada de las nuevas unidades eléctricas.

El nuevo sistema de transporte eléctrico unirá Nueva Pompeya con Aeroparque y reducirá de forma considerable los tiempos de viaje en CABA. GCBA

Los barrios de Caballito y Almagro comenzaron a registrar modificaciones clave en la circulación vehicular, el estacionamiento y el trayecto de colectivos debido a las obras del TramBus. Las medidas del Gobierno de CABA buscan preparar las calles principales para el paso de la primera línea eléctrica, denominada T1, que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque.

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Las reestructuraciones incluyen nuevas manos únicas, prohibiciones para dejar vehículos en avenidas de alto tránsito y ajustes en los giros para mejorar la fluidez del tránsito antes de la llegada de las nuevas unidades.

Las unidades eléctricas contarán con tecnología de asistencia a la conducción para mejorar la seguridad. GCBA Cambios en el tránsito de barrios porteños El plan de movilidad contempla restricciones fijas para estacionar, modificaciones en la dirección de varias calles y ajustes en giros estratégicos. Las medidas buscan reordenar la circulación en avenidas de alto flujo y preparar la infraestructura vial para la incorporación de los carriles exclusivos del nuevo servicio de transporte.

Caballito El trazado en Caballito suma cambios profundos para ordenar la circulación hacia el norte y el sur de la zona. Las principales modificaciones en el barrio incluyen:

Avenida Acoyte : a partir de octubre pasará a tener mano única en sentido sur-norte y sumará un carril exclusivo sobre la derecha para la línea T1

: a partir de octubre pasará a tener y sumará un carril exclusivo sobre la derecha para la línea T1 Avenida Honorio Pueyrredón : quedará habilitada exclusivamente en sentido norte-sur

: quedará habilitada exclusivamente en Línea 2 de colectivos: modificó su recorrido para circular por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su trayecto habitual Almagro En Almagro las modificaciones abarcan prohibiciones de estacionamiento, cambios de sentido y restricciones en los giros para agilizar el paso del tránsito. La reordenación en las calles del barrio se distribuye de la siguiente forma:

Avenida La Plata : prohibido estacionar las 24 horas sobre ambas manos. Además, en el tramo entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia pasa a tener sentido único hacia Rivadavia

: prohibido estacionar las 24 horas sobre ambas manos. Además, en el tramo entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia pasa a tener sentido único hacia Rivadavia Avenida Rivadavia : prohibido estacionar del lado derecho las 24 horas entre Yatay e Hidalgo

: prohibido estacionar del lado derecho las 24 horas entre Yatay e Hidalgo Calle Quito : prohibido estacionar y detenerse sobre el margen izquierdo entre avenida La Plata y Muñiz por la ciclovía. Su sentido de circulación es único hacia Muñiz

: prohibido estacionar y detenerse sobre el margen izquierdo entre avenida La Plata y Muñiz por la ciclovía. Su sentido de circulación es único hacia Muñiz Calle Mármol : mano única hacia Hipólito Yrigoyen entre avenida Rivadavia e Yrigoyen

: mano única hacia Hipólito Yrigoyen entre avenida Rivadavia e Yrigoyen Calle Pringles : sentido único hacia avenida Rivadavia entre Lezica y la propia avenida

: sentido único hacia avenida Rivadavia entre Lezica y la propia avenida Avenida Hipólito Yrigoyen: funciona con doble sentido entre Muñiz y Mármol, pero queda prohibido girar a la izquierda hacia Muñiz para quienes circulan desde avenida La Plata hacia Mármol Sobre el TramBus De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de la Ciudad, el TramBus es un sistema de transporte público de superficie impulsado por unidades 100% eléctricas fabricadas en el país. Las autoridades porteñas detallaron que los vehículos circularán sobre neumáticos sin necesidad de vías ni cables aéreos, incorporando tecnología con cámaras de marcha atrás, retrovisores digitales, sensores de colisión frontal y sistemas de detección de peatones. El nuevo servicio unirá Nueva Pompeya con Aeroparque a lo largo de un trazado de 20 kilómetros. GCBA El proyecto busca recortar la contaminación acústica y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte público en la Ciudad. La línea T1 conectará Nueva Pompeya con Aeroparque a lo largo de 20 kilómetros, con paradas cada 500 metros que cruzarán barrios como Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. El trayecto permitirá hacer transbordo con cinco líneas de subte, estaciones de trenes y los corredores del Metrobus. Con una frecuencia proyectada de cuatro minutos en hora pico, las autoridades prevén una reducción del 40% en los tiempos de viaje, permitiendo completar trayectos en menos de una hora.

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